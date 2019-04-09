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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Толкачев: Радий Хабиров призвал власть и граждан объединиться в решении общих задач

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Толкачев: Радий Хабиров призвал власть и граждан объединиться в решении общих задач Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, представляя депутатам Госсобрания отчет о деятельности Правительства республики в 2018 году, справедливо обозначил не только достижения за истекший период, но и проблемные места, недоработки, все те вопросы, что в настоящее время решаются совместными усилиями. Такое мнение озвучил после пленарного заседания председатель республиканского парламента Константин Толкачев.

«В этом отношении сегодняшнее выступление руководителя региона можно считать в определенной степени прорывным, новаторским, – прокомментировал Константин Толкачев. – Депутатам был представлен не только отчет о работе Правительства в прошлом году, но и срез жизни республики, повседневная работа органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов разных уровней по решению тех вопросов, которые стоят на повестке дня. Это и вопросы транспортного обеспечения, создания комфортных условия для жизни, проблема обманутых дольщиков, и качество воды в ряде населенных пунктов, и сохранение лесных угодий, и развитие сельских территорий и многое другое.

Спикер парламента обозначил также прозвучавший в отчете Радия Хабирова призыв к объединению усилий для решения общих задач.

«Лейтмотивом всего текста отчета звучало стремление к объединению органов власти, жителей республики, предприятий, организаций в решении общих проблем, – подчеркнул Константин Толкачев. – Не просто так врио главы республики привел и пример с «Салаватом Юлаевым». Вся республика как один человек болела накануне за любимую хоккейную команду. С такими же чувствами, в таком же единстве нужно болеть за все важные и добрые дела в своем регионе: за те же долгожданные квартиры для дольщиков, за новые дороги, качественное медицинское обслуживание, за чистый воздух в Сибае, газ в домах жителей отдаленных сел, которые ждут его много лет. Только в единстве мы сможем создать в республике максимально комфортные условия для всех ее жителей. Парламент республики со своей стороны готов к диалогу и конструктивной совместной работе с избирателями, исполнительными органами власти, организациями».

Теги: Госсобрание РБ
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