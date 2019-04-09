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9 апреля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

К.Толкачёв: Впервые в парламенте Башкирии докладчик выступил на башкирском языке

ПОЛИТИКА

УФА, 9 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В парламенте Башкирии исторический день — впервые в Госсобрании — Курултае республики докладчик выступил на башкирском языке. Об этом 9 апреля на пленарном заседании регионального парламента высказался спикер Константин Толкачёв.

«Сегодня у нас исторический день! Первый раз в парламенте на башкирском языке выступили!», — сказал Толкачёв.

9 апреля на заседании Государственного Собрания — Курултая РБ врио главы Башкортостана Радий Хабиров выступил с отчётом о работе Правительства Республики Башкортостан в 2018 году. Комментируя отчёт, депутат Альфарис Байчурин выступил на башкирском языке, предложив другим парламентариям воспользоваться синхронным аудиопереводчиком.

Сам Радий Хабиров также в своём выступлении в качестве призыва привел известную пословицу на башкирском языке:

«Как у нас говорят в народе — «Күҙ ҡурҡа, ҡул эшләй!» ("Глаза боятся — руки делают!", — перевод с башкирского). Вот так и все мы с вами будем работать в ближайшие годы. Смело браться за высокие задачи и вместе дружно решать их!», — сказал руководитель республики.

Теги: Радий Хабиров
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