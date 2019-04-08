Анвар Абдрафиков возглавил Стерлитамакский район

УФА, 8 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района стал Анвар Абдрафиков. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил врио главы республики Радий Хабиров. Прежний глава муниципалитета Рустам Багаутдинов подал в отставку по собственному желанию.

Абдрафиков Анвар Равилович родился 12 августа 1954 года в городе Стерлитамаке БАССР. Окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт (1972-1975 гг.) и Уральский социально-политический институт в Свердловске. С 1975 по 1981 год работал инструктором организационного отдела Стерлитамакского РК ВЛКСМ, с 1981 по 1987 годы — секретарем парткома совхоза «Рощинский». В 1987 году переведен на работу заместителем директора по учебной части в Стерлитамакский совхоз-техникум. С 1989 года — директор совхоза «Рощинский».

Анвар Абдрафиков награжден медалью «За трудовое отличие», орденом Салавата Юлаева и «За заслуги перед Республикой Башкортостан», имеет почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Башкортостана», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», кандидат сельскохозяйственных наук, депутат районного Совета нескольких созывов.