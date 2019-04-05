Константин Толкачев выступил в Совете Европы в защиту жителей Крыма

УФА, 5 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выступил в защиту прав жителей Крыма на 36-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Данный вопрос спикер парламента Башкортостана адресовал Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

«Речь идет об ущемлении прав крымчан в странах Европы в случаях получения виз и ряде других вопросов, которые на слуху у широкой общественности, — сказал Константин Толкачев. — Наши европейские партнеры зачастую в вопросах, связанных с Крымом, принимают политизированные решения, упуская из виду, что жители Крыма — полноправные граждане России и члены международного сообщества. По сути, мы столкнулись с фактом дискриминации в отношении жителей целого региона и нарушением одного из основополагающих прав человека — права на свободу передвижения».

Константин Толкачев подчеркнул, что проблема ущемления прав крымчан стоит по всей Европе, но наиболее остро она ощущается в странах Балтии и на Украине.

«Наблюдается неправомерное отношение к жителям Крыма как к людям без гражданства. На практике это выливается в то, что многие из них лишены возможности посетить своих родственников, ухаживать за могилами близких за рубежом, ездить на отдых, — пояснил Константин Толкачев. — Проблема при этом упирается в позицию не только украинских властей, но и западноевропейских стран, визовые центры которых отказывают крымчанам в приеме российских документов и отправляют их в Киев».

Турбьерн Ягланд ушел от ответа на вопрос, обозначив лишь свою позицию относительно взаимоотношений с Россией.

«В своем выступлении Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что они не могут потерять Россию и 140 миллионов ее жителей, это может стать началом постепенного распада всей системы, — рассказал Константин Толкачев. — И задача, которую они перед собой ставят, — вернуть нашу страну в состав ПАСЕ, которую Россия покинула три года назад после лишения нашей делегации права голоса и ряда полномочий».

В ряде европейских стран российское гражданство, полученное в результате добровольного волеизъявления жителей Крыма на референдуме в 2014 году, в том числе документы детей, не признаются. На Украине жители Крыма ущемлены в культурных и образовательных правах, социальном обеспечении, медицине, лишены свободы передвижения, не могут участвовать в официальных спортивных соревнованиях. По этому поводу был целый ряд обращений общественников в международные организации.