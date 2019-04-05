Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.32 ↑

EUR 73.42 ↓

5 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев выступил в Совете Европы в защиту жителей Крыма

ПОЛИТИКА

УФА, 5 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выступил в защиту прав жителей Крыма на 36-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Данный вопрос спикер парламента Башкортостана адресовал Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

«Речь идет об ущемлении прав крымчан в странах Европы в случаях получения виз и ряде других вопросов, которые на слуху у широкой общественности, — сказал Константин Толкачев. — Наши европейские партнеры зачастую в вопросах, связанных с Крымом, принимают политизированные решения, упуская из виду, что жители Крыма — полноправные граждане России и члены международного сообщества. По сути, мы столкнулись с фактом дискриминации в отношении жителей целого региона и нарушением одного из основополагающих прав человека — права на свободу передвижения».

Константин Толкачев подчеркнул, что проблема ущемления прав крымчан стоит по всей Европе, но наиболее остро она ощущается в странах Балтии и на Украине.

«Наблюдается неправомерное отношение к жителям Крыма как к людям без гражданства. На практике это выливается в то, что многие из них лишены возможности посетить своих родственников, ухаживать за могилами близких за рубежом, ездить на отдых, — пояснил Константин Толкачев. — Проблема при этом упирается в позицию не только украинских властей, но и западноевропейских стран, визовые центры которых отказывают крымчанам в приеме российских документов и отправляют их в Киев».

Турбьерн Ягланд ушел от ответа на вопрос, обозначив лишь свою позицию относительно взаимоотношений с Россией.

«В своем выступлении Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что они не могут потерять Россию и 140 миллионов ее жителей, это может стать началом постепенного распада всей системы, — рассказал Константин Толкачев. — И задача, которую они перед собой ставят, — вернуть нашу страну в состав ПАСЕ, которую Россия покинула три года назад после лишения нашей делегации права голоса и ряда полномочий».

В ряде европейских стран российское гражданство, полученное в результате добровольного волеизъявления жителей Крыма на референдуме в 2014 году, в том числе документы детей, не признаются. На Украине жители Крыма ущемлены в культурных и образовательных правах, социальном обеспечении, медицине, лишены свободы передвижения, не могут участвовать в официальных спортивных соревнованиях. По этому поводу был целый ряд обращений общественников в международные организации.

Теги: Госсобрание РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина избил свою семью - мать скончалась, брат в больнице
В Салавате возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоро
Глава района в Башкирии предложил сообщать ему в WhatsApp о нелегальной торговле алкоголем
Глава администрации Бураевского района Башкирии Рустам Исхаков обратился к своим землякам с просьбой сообщать ему в WhatsApp о нелегальной торговле алко
В Уфе сгорела трехкомнатная квартира: эвакуировано 20 человек, погибла женщина
Сегодня в Уфе в жилом доме по улице Ирендык произошло возгорание в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, чт
В России могут начать давать материнский капитал за первого ребенка
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова не исключила введения дополнительных мер для стимулирования рождаемости в стране, сообщает РИА Н
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть