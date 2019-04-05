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Жители Башкирии пишут в соцсетях Радию Хабирову о проблемах школ и детсадов

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Башкирии пишут в соцсетях Радию Хабирову о проблемах школ и детсадов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках первого совещания правительстве в формате «Образовательного часа», инициированного врио главы Башкирии Радием Хабировым, были рассмотрены обращения граждан по проблемам системы образования. Руководитель рабочей группы при администрации главы республики по обращениям жителей в социальных сетях Елена Прочаковская проинформировала, что в период с 15 октября 2018 года по 31 марта 2019-го выявлено порядка 500 сообщений, касающихся системы образования. Лидеры по числу обращений — Уфа, Салават, Уфимский район, Сибай. Самые актуальные вопросы — переполненность детсадов и школ, необходимость строительства новых учреждений, необходимость ремонта в существующих, безопасность и здоровье, школьное питание.

Так, в Сипайлово до сих пор не открывают построенный несколько лет назад садик. Как выяснилось, его построила на собственные средства компания «Стройтехмонтаж», затем у застройщика возникли проблемы, которые сейчас решаются. Руководитель республики сказал, что обсуждал этот вопрос с мэром Уфы, что детсад планируется открыть к 1 сентября, и распорядился на первом сентябрьском «Образовательном часе» доложить об этом вопросе.

Много обращений поступило по поводу необходимости детского сада в микрорайоне Лазурный села Мариинский, что в пяти километрах от Стерлитамака. В интенсивно застраиваемом микрорайоне заселяется множество молодых семей, им очень нужны садик и школа. По информации администрации Стерлитамакского района, в Лазурном запланировано строительство школы на 1200 мест и детсада на 240 мест. Сейчас земельный участок оформляется в Росреестре, Минобр планирует в ближайшее время поставить эти два учреждения в Республиканскую адресную инвестиционную программу.

Жительница Уфы пожаловалась на переполненность Аксаковской гимназии №11. В этой очень востребованной школе в две смены учатся даже начальные классы, что противоречит законодательству. В планах Минобразования заложено строительство пристроя на 1100 мест, но пока на это не предусмотрено финансирование.

Несколько обращений поступило по поводу протечки крыши в школе №10 Нефтекамска. В городской администрации ответили, что в 2018 году здесь уже был ремонт, однако весной из-за обильного снеготаяния крыша снова протекла. Подана заявка на капитальный ремонт кровли, пока течь локально устранили. Занятия проводятся в поврежденных помещениях.

Из Салавата поступило несколько обращений также по поводу протечек. В детсаду №52 несколько лет протекает крыша. По словам заведующей, затопленные помещения опечатаны, дети там не находятся. Кровля требует капитального ремонта, местным ремонтом эту проблему не решить. Смета составлена, вопрос с финансированием не решен.

Аналогичную проблему озвучили родители учеников салаватской школы №23: в раздевалке стены протекли до середины. Директор школы сообщил, что проектно-сметная документация составлена, на ремонт нужно более 2 млн рублей, вопрос финансирования не определен.

Мать студента, обучающегося на коммерческой основе в УГАТУ, пишет об ужасном состоянии общежития №7 (13-этажное здание по ул. Мингажева, 160/1). Плата за обучение составляет 90 тыс. рублей в год и 16 тыс. рублей — плата за проживание в общежитии. В ректорате ответили, что капремонт частично запланирован в 2019 году, но из-за того, что переселить иногородних студентов некуда, сделать его пока невозможно. Что касается тараканов — компания-контрагент не исполнила договор, он будет расторгнут и заключен с другой организацией.

Огромная проблема, характерная для всего региона, — закрытие малокомплектных школ. Жительница села Усмангали Белорецкого района пишет, что вместе с закрытием школы из села словно ушла душа. Закрылись библиотека и клуб, из спортзала вывезли тренажеры. Сейчас здание школы законсервировано, детей на учебу возят в Инзер. «Помню, в Усмангали действительно очень хорошая школа. Через несколько лет здание начнет разрушаться. Надо подумать, что полезного для жителей или для системы образования можно здесь открыть», — предложил Радий Хабиров.

На следующий «Час образования» руководитель республики затребовал доклад по школьному питанию, график строительства школ и детсадов, дополненный демографическими данными, и анализ вопроса по финансированию ремонта образовательных учреждений.

Теги: Образовательный час, Радий Хабиров, школы, детсады, соцсети
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