Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.16 ↓

EUR 73.17 ↑

4 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В республике создано молодежное движение «Алга, Башкирия!»

ПОЛИТИКА

УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Единая Россия» поддержала создание общественного движения молодежи РБ в поддержку курса Радия Хабирова. 4 апреля манифест подписали лидеры более 70 молодежных организаций региона, сообщила пресс-секретарь «Единой России» в РБ Арина Рахимкулова.

«Молодежи необходимо опробовать механизмы совместной работы на данном временном периоде и проявить свою активность. Затем уже рассмотрим создание совместной площадки для объединения усилий», — рассказал председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Константин Канунников.
Инициатор Молодежного Правительства РБ Гульнара Хамиева выразила надежду, что благодаря талантливой молодежи республика продвинется вперед.
«В Башкортостане очень много активной молодежи, которая хочет участвовать в общественной жизни республики. Думаю, нам удастся создать классное движение, которое поможет реализовать задуманные планы», — прокомментировал депутат Госсобрания РБ от «Единой России», член «Ассоциации молодых депутатов РБ» Яков Кугубаев.
На первой встрече активисты избрали состав рабочего органа. Раз в неделю они будут собираться и обсуждать предложения молодежных организаций региона и формировать план. Первое совместное мероприятие пройдет 7 апреля в Уфе — «Зарядка со звездой»﻿.

Теги: молодежное движение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе на территории детсада произошел обвал грунта
В Центр обработки вызовов «Системы-112» утром 3 апреля поступило сообщение о том, что на территории детского сада № 170 Уфы произошёл обвал грунта. Об э
В Башкирии мужчина избил свою семью - мать скончалась, брат в больнице
В Салавате возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоро
Глава района в Башкирии предложил сообщать ему в WhatsApp о нелегальной торговле алкоголем
Глава администрации Бураевского района Башкирии Рустам Исхаков обратился к своим землякам с просьбой сообщать ему в WhatsApp о нелегальной торговле алко
В Башкирии сильным порывом ветра сорвало кровлю школьного спортзала
В Салаватском районе сильным порывом ветра сорвало кровлю в спортзале средней общеобразовательной школы в деревне Насибаш на площади 162 кв. метров. Инф
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть