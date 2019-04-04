В республике создано молодежное движение «Алга, Башкирия!»
УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
«Единая Россия» поддержала создание общественного движения молодежи РБ в поддержку курса Радия Хабирова. 4 апреля манифест подписали лидеры более 70 молодежных организаций региона, сообщила пресс-секретарь «Единой России» в РБ Арина Рахимкулова.
«Молодежи необходимо опробовать механизмы совместной работы на данном временном периоде и проявить свою активность. Затем уже рассмотрим создание совместной площадки для объединения усилий», — рассказал председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Константин Канунников.Инициатор Молодежного Правительства РБ Гульнара Хамиева выразила надежду, что благодаря талантливой молодежи республика продвинется вперед.
«В Башкортостане очень много активной молодежи, которая хочет участвовать в общественной жизни республики. Думаю, нам удастся создать классное движение, которое поможет реализовать задуманные планы», — прокомментировал депутат Госсобрания РБ от «Единой России», член «Ассоциации молодых депутатов РБ» Яков Кугубаев.На первой встрече активисты избрали состав рабочего органа. Раз в неделю они будут собираться и обсуждать предложения молодежных организаций региона и формировать план. Первое совместное мероприятие пройдет 7 апреля в Уфе — «Зарядка со звездой».
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