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Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: из личного архива Раиля Сарбаева

Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкортостана Фото: из личного архива Раиля Сарбаева

УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Корпорацию развития Башкортостана возглавит Раиль Сарбаев, руководивший правительством республики с 2008 по 2010 годы.

К выполнению своих обязанностей Раиль Сарбаев приступит с понедельника, 8 апреля.

«Я счастлив вернуться домой, спасибо Радию Фаритовичу за оказанное мне доверие и за то, что пригласил меня в свою команду», — сказал корреспонденту агентства «Башинформ» Раиль Сарбаев.

Сарбаев Раиль Салихович родился 11 января 1962 года в селе Абзаново Зианчуринского района Республики Башкортостан.

Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт, Башкирский государственный университет. Кандидат наук.

Трудовую деятельность начал 1985 году в Зианчуринском районе в райкоме ВЛКСМ.

В 1989-1994 годах — заместитель председателя исполкома Зианчуринского райсовета.

В 1994-2000 годах — глава администрации Зианчуринского района Республики Башкортостан.

В 2000-2005 годах — глава администрации города Сибай Республики Башкортостан.

В 2005-2008 годах — министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

В 2008-2010 годах — премьер-министр Правительства Республики Башкортостан.

С 2010 года по настоящие время — председатель совета директоров в Уральской горно-металлургической компании.

В 2013-2014 годах — вице-президент ОАО «СГ-Транс».

С 2014 года по настоящее время являлся советником руководителей ряда финансовых и силовых структур РФ.

Заслуженный строитель Республики Башкортостан, награжден орденом Салавата Юлаева.

Теги: назначения, Раиль Сарбаев
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