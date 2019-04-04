Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкортостана
Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкортостана Фото: из личного архива Раиля Сарбаева
УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Корпорацию развития Башкортостана возглавит Раиль Сарбаев, руководивший правительством республики с 2008 по 2010 годы.
К выполнению своих обязанностей Раиль Сарбаев приступит с понедельника, 8 апреля.
«Я счастлив вернуться домой, спасибо Радию Фаритовичу за оказанное мне доверие и за то, что пригласил меня в свою команду», — сказал корреспонденту агентства «Башинформ» Раиль Сарбаев.
Сарбаев Раиль Салихович родился 11 января 1962 года в селе Абзаново Зианчуринского района Республики Башкортостан.
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт, Башкирский государственный университет. Кандидат наук.
Трудовую деятельность начал 1985 году в Зианчуринском районе в райкоме ВЛКСМ.
В 1989-1994 годах — заместитель председателя исполкома Зианчуринского райсовета.
В 1994-2000 годах — глава администрации Зианчуринского района Республики Башкортостан.
В 2000-2005 годах — глава администрации города Сибай Республики Башкортостан.
В 2005-2008 годах — министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
В 2008-2010 годах — премьер-министр Правительства Республики Башкортостан.
С 2010 года по настоящие время — председатель совета директоров в Уральской горно-металлургической компании.
В 2013-2014 годах — вице-президент ОАО «СГ-Транс».
С 2014 года по настоящее время являлся советником руководителей ряда финансовых и силовых структур РФ.
Заслуженный строитель Республики Башкортостан, награжден орденом Салавата Юлаева.