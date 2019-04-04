Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 60% школьников перешли на пятидневное обучение, сообщил руководитель регионального Минобра Айбулат Хажин на «Часе образования». Совещание в данном формате инициировал врио главы республики Радий Хабиров. Правительство уже проводит тематические «часы» по здравоохранению, инвестициям, строительству, транспорту и дорогам.

На шестидневном обучении остаются выпускные классы, и с их переводом на пятидневку есть существенные проблемы, указал и.о. министра: 9-11 классы учатся по старым учебным планам, где не предусмотрена внеурочная деятельность, и реализовать программу за счет «внеурочки» не удастся. Поэтому министр попросил рассмотреть возможность оставить старшеклассников на шестидневной учебе, но руководитель республики отреагировал резко.

«Просьба этот вопрос не поднимать. С 1 сентября 2019 года все школы должны перейти на пятидневное обучение. Разумеется, в этом проекте есть минусы, но мы ведь обсудили и решили, что плюсов здесь больше. Дети должны иметь больше свободного время для общения с родителями, саморазвития, других занятий, — сказал он. — Целые министерства и ведомства работают — разберитесь с техническими показателями, отправьте директоров в Москву перенять опыт. Там действует пятидневка, и там лучшее школьное образование в стране. Надо понимать, что переход на пятидневку — это практически реформа системы образования. За ней последует изменение содержания преподавания. Цена каждого часа учебы становится более дорогой», — подчеркнул Радий Хабиров.

Важнейшая часть проекта — компенсация школьного времени различными активностями, напомнил он, и попросил собрать информацию, как стали работать ФОКи, культурные учреждения в связи с освобождением детей в субботу.