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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров распорядился оставить стерлибашевских выпускников сдавать ЕГЭ дома

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров распорядился оставить стерлибашевских выпускников сдавать ЕГЭ дома Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров распорядился оставить стерлибашевских выпускников сдавать ЕГЭ в своей школе. Эта проблема возникла в ходе «Часа образования» — сегодня совещание в данном формате проводилось впервые. И.о. главы Минобразования Айбулат Хажин докладывал о подготовке к государственной итоговой аттестации, в том числе сообщил и о нарушениях прошлогодней кампании.

Крупное нарушение было зафиксировано в Стерлибашевском районе. В результате у восьми учащихся были аннулированы результаты, а на 2019 год пункт приема экзаменов закрыт, согласно положению. Сдавать ЕГЭ выпускники должны в соседнем Федоровском районе.

Врио главы Башкирии не согласился с этим. «Давайте не наказывать детей за ошибки взрослых. Сдача экзаменов — это и без того огромный стресс. Сдавать их лучше в знакомой обстановке», — сказал он. Руководитель республики отправил в район сотрудника своей администрации для выяснения обстоятельств дела и нахождения путей решения. «Примите кадровые решения, если надо — накажите взрослых, но детей оставьте дома», — распорядился Радий Хабиров.

По данным Минобразования региона, в этом году в ЕГЭ примут участие 19 787 выпускников, будут работать 119 пунктов проведения ЕГЭ и 5 ситуационных центров. В 2019 году Рособрнадзор присвоил республике «зеленую зону» доверия.

Теги: Радий Хабиров, ЕГЭ, выпускники
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