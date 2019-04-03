Власть и «Единая Россия» будут избавляться от тех, кто нарушил закон: реплика
УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.
Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, арестованный 3 апреля по решению суда, не был членом «Единой России». Об этом в ходе онлайн-конференции «Электрогазеты» заявил врио руководителя исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров.
«Ситуация изменилась с приходом нового главы Радия Хабирова, он работает со своей командой и партией, на которую опирается, — сказал Ахмадинуров. — В целом прежняя и сегодняшняя ситуация кардинально разные: было 28 прокурорских представлений на глав администраций, сегодня пятеро из них уже под домашним арестом. О чем это говорит? О том, что власть не реагировала на эти представления. У нас крупнейшие активы уходили, готовились банкротства предприятий, особенно в части социально значимых функций («Башавтотранс», издательство «Башкортостан»). Некоторые совесть потеряли, кто-то законы начал нарушать. Власть не реагировала.
Сейчас власть делает то, что нужно, если дело дошло до задержания экс-министра, думаю у следствия на то есть аргументы. Важно дожимать эти вопросы. По главам муниципальных образований на 30% идет обновление и оно продолжается. Все должны понять, что никто не уйдёт от наказания ни под какими благими предлогами и никого покрывать действующий глава не будет. Это подтверждается по работе в Красногорске. Власть и партия будут избавляться от тех людей, которые нарушили закон и ведут деятельность под свой карман. Я думаю, будут новые фигуранты уголовных дел».
Отметим, что, помимо Радия Хабирова и Александра Сидякина, из 26 членов правительства РБ только пять членов партии (Полстовалов, Мелкоедов, Файзрахманов, Шафикова, Хабибов).
«Мы несем политическую ответственность за людей, вступающих в ряды партии», — добавил Ахмадинуров.