Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.16 ↓

EUR 73.17 ↑

4 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Власть и «Единая Россия» будут избавляться от тех, кто нарушил закон: реплика

ПОЛИТИКА

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, арестованный 3 апреля по решению суда, не был членом «Единой России». Об этом в ходе онлайн-конференции «Электрогазеты» заявил врио руководителя исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров.

«Ситуация изменилась с приходом нового главы Радия Хабирова, он работает со своей командой и партией, на которую опирается, — сказал Ахмадинуров. — В целом прежняя и сегодняшняя ситуация кардинально разные: было 28 прокурорских представлений на глав администраций, сегодня пятеро из них уже под домашним арестом. О чем это говорит? О том, что власть не реагировала на эти представления. У нас крупнейшие активы уходили, готовились банкротства предприятий, особенно в части социально значимых функций («Башавтотранс», издательство «Башкортостан»). Некоторые совесть потеряли, кто-то законы начал нарушать. Власть не реагировала.

Сейчас власть делает то, что нужно, если дело дошло до задержания экс-министра, думаю у следствия на то есть аргументы. Важно дожимать эти вопросы. По главам муниципальных образований на 30% идет обновление и оно продолжается. Все должны понять, что никто не уйдёт от наказания ни под какими благими предлогами и никого покрывать действующий глава не будет. Это подтверждается по работе в Красногорске. Власть и партия будут избавляться от тех людей, которые нарушили закон и ведут деятельность под свой карман. Я думаю, будут новые фигуранты уголовных дел».

Отметим, что, помимо Радия Хабирова и Александра Сидякина, из 26 членов правительства РБ только пять членов партии (Полстовалов, Мелкоедов, Файзрахманов, Шафикова, Хабибов).

«Мы несем политическую ответственность за людей, вступающих в ряды партии», — добавил Ахмадинуров.

Теги: ЕР
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе на территории детсада произошел обвал грунта
В Центр обработки вызовов «Системы-112» утром 3 апреля поступило сообщение о том, что на территории детского сада № 170 Уфы произошёл обвал грунта. Об э
В Башкирии сильным порывом ветра сорвало кровлю школьного спортзала
В Салаватском районе сильным порывом ветра сорвало кровлю в спортзале средней общеобразовательной школы в деревне Насибаш на площади 162 кв. метров. Инф
В России отменили бумажные СНИЛС
Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заменили на электронные аналоги, сообщают «Известия». Сейчас всем, кто с
В Башкирии рядом с дачным домом образовалась глубокая яма
В Башкортостане во дворе дачного дома в СНО «Акманай-5» Чишминского района просел грунт. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисны
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть