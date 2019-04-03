Власть и «Единая Россия» будут избавляться от тех, кто нарушил закон: реплика

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, арестованный 3 апреля по решению суда, не был членом «Единой России». Об этом в ходе онлайн-конференции «Электрогазеты» заявил врио руководителя исполкома «Единой России» в РБ Рустем Ахмадинуров.

Сейчас власть делает то, что нужно, если дело дошло до задержания экс-министра, думаю у следствия на то есть аргументы. Важно дожимать эти вопросы. По главам муниципальных образований на 30% идет обновление и оно продолжается. Все должны понять, что никто не уйдёт от наказания ни под какими благими предлогами и никого покрывать действующий глава не будет. Это подтверждается по работе в Красногорске. Власть и партия будут избавляться от тех людей, которые нарушили закон и ведут деятельность под свой карман. Я думаю, будут новые фигуранты уголовных дел».