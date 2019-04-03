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3 апреля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Совете Европы рассказали о внедрении в Башкирии IT-технологий в общении власти с народом

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Совете Европы рассказали о внедрении в Башкирии IT-технологий в общении власти с народом Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Страсбурге, во Дворце Европы, прошло заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В нем принял участие председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Спикер парламента республики выступил по теме «Открытое правительство в европейских регионах. Принятие решений в прозрачном режиме в диалоге с жителями». Константин Толкачев рассказал о том, как информационные технологии используются в России в целом и в Башкортостане, в частности, для выстраивания диалога между органами государственной власти и населением.

«В Башкортостане действует сеть многофункциональных центров. При органах власти сформированы общественные советы, жителям предоставлены возможности получения электронных государственных и муниципальных услуг, – отметил Константин Толкачев. – В целях аккумулирования всего комплекса информации о деятельности органов государственной власти, упорядочения взаимодействия с населением созданы «Официальный информационный портал органов государственной власти Республики Башкортостан», «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан» и другие электронные ресурсы, к которым обеспечен удобный доступ, как с компьютеров, так и с мобильных устройств».

Председатель Государственного Собрания подчеркнул, что при разработке электронных ресурсов органов государственной власти в Башкортостане учитываются три ключевых условия: содержательность, удобство пользования и современный дизайн.

«Жители республики имеют возможность через интернет вносить предложения по совершенствованию республиканского и федерального законодательства, ускорять принятие необходимых поправок в законы, в режиме реального времени взаимодействовать с депутатами разных уровней, – рассказал Константин Толкачев. – Международная и российская практики показывают, что, реализуя принципы открытости, государственная власть решает задачу эффективного взаимодействия с обществом. Вовлечение представителей гражданского общества в процесс выработки и принятия решений повышает степень доверия государству и его представителям на всех уровнях власти».

Теги: Совет Европы, Константин Толкачев
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