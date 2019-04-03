Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Президентом фонда поддержки регионального сотрудничества и развития стал Ильдар Байбулатов Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На заседании управляющего совета федерального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития принято решение об утверждении новым президентом Фонда Ильдара Байбулатова, который ранее являлся директором Конгресс-холла «Торатау». Фонд ведет взаимодействие с региональным отделением «Единой России».

Ильдар Байбулатов с 1997 года работал в министерстве внешних связей Республики Башкортостан, где занимался прогнозированием внешнеэкономической деятельности, развитием сотрудничества с зарубежными странами. В 2005 году был первым замминистра имущественных отношений Башкортостана, затем до 2013 года возглавлял Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики. В 2013-2015 годах работал заместителем министра финансов Башкортостана.

Руководство регионального отделения партии надеется, что такое кадровое укрепление позволит создать достойную материальную базу для реализации социально значимых проектов. Одним из первых мероприятий Фонда стало заседание «Делового клуба». На нем для обсуждения экономических проблем региона и внесения своих предложений по развитию малого бизнеса в необычном формате встретились предприниматели и бизнесмены, которые довольно давно являются сторонниками и членами «Единой России». Само заседание прошло в форме политического стендапа.