Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.47 ↑

EUR 73.31 ↑

3 апреля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Президентом фонда поддержки регионального сотрудничества и развития стал Ильдар Байбулатов

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Президентом фонда поддержки регионального сотрудничества и развития стал Ильдар Байбулатов Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На заседании управляющего совета федерального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития принято решение об утверждении новым президентом Фонда Ильдара Байбулатова, который ранее являлся директором Конгресс-холла «Торатау». Фонд ведет взаимодействие с региональным отделением «Единой России».

Ильдар Байбулатов с 1997 года работал в министерстве внешних связей Республики Башкортостан, где занимался прогнозированием внешнеэкономической деятельности, развитием сотрудничества с зарубежными странами. В 2005 году был первым замминистра имущественных отношений Башкортостана, затем до 2013 года возглавлял Фонд развития и поддержки малого предпринимательства республики. В 2013-2015 годах работал заместителем министра финансов Башкортостана.

Руководство регионального отделения партии надеется, что такое кадровое укрепление позволит создать достойную материальную базу для реализации социально значимых проектов. Одним из первых мероприятий Фонда стало заседание «Делового клуба». На нем для обсуждения экономических проблем региона и внесения своих предложений по развитию малого бизнеса в необычном формате встретились предприниматели и бизнесмены, которые довольно давно являются сторонниками и членами «Единой России». Само заседание прошло в форме политического стендапа.

Теги: Единая Россия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии расстрелял в кафе молодую пару
В городе Салавате накануне ночью в травматологический пункт с непроникающими ранениями были доставлены 26-летний местный житель и его 20-летняя подруга.
В Уфе судебные приставы приостановили работу «Бургер Кинга» по проспекту Октября
Судебные приставы Советского района Уфы по решению суда на 40 суток приостановили деятельность предприятия общественного питания сети «Бургер Кинг», рас
В Уфе на территории детсада произошел обвал грунта
В Центр обработки вызовов «Системы-112» утром 3 апреля поступило сообщение о том, что на территории детского сада № 170 Уфы произошёл обвал грунта. Об э
Радий Хабиров врачам и фельдшерам скорой помощи: У вас тяжелая, но очень нужная работа
Одной из главных проблем в службе оказания скорой медицинской помощи республики является кадровый вопрос. 30 процентов бригад выезжают на вызовы с одним
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть