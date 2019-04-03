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3 апреля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии разработан законопроект об ограничении продажи пива

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии разработан законопроект об ограничении продажи пива Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Госкомторговли Башкирии разработали проект республиканского закона, предусматривающий внесение изменений в действующий закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ».

Законопроектом предусматривается установление запрета на продажу в розлив пива и пивных напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, вход для посетителей в которые организован со стороны дворовых территорий. В том числе, с торца и (или) детской игровой площадки этих домов.

Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в его обсуждении можно до 19 апреля на региональном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

Теги: законопроект, пиво
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