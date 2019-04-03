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3 апреля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стартовали праймериз по дополнительным выборам в Госсобрание и горсовет Уфы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стартовали праймериз по дополнительным выборам в Госсобрание и горсовет Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкортостане 8 сентября, наряду с выборами главы республики, состоятся дополнительные выборы депутата Госсобрания по городу Нефтекамску. Это место стало вакантным, когда Николай Самойленко, избравшийся в парламент от партии «Единая Россия», стал главой администрации Иглинского района. В этот же день избирателям Уфы предстоит выбрать двух депутатов в городской совет по одномандатным избирательным округам № 8 (Ленинский район) и №14 (часть Орджоникидзевского района). Мандаты стали вакантными после того, как бывший директор муниципального телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова была назначена заместителем главы администрации столицы Башкирии, а экс-руководитель исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин стал главой администрации Кушнаренковского района.

Единороссы объявили прием документов от кандидатов предварительного голосования, которые захотят побороться за вакантные депутатские места. Не позднее 25 апреля будут образованы счетные участки, сформированы счетные комиссии, назначены их председатели и секретари. Предварительно, будет создано 16 комиссий. Кандидатам необходимо будет в срок до 15 мая принять участие в двух дебатах, а до 25 мая провести встречи с избирателями.

«В этом году Единым днем голосования является 26 мая. В этот день избиратели проголосуют за кандидатов, счетные комиссии подведут результаты голосования. 28 мая мы подведем итоги предварительного голосования», — сказал врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Прием документов на праймериз ведется до 30 апреля включительно по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб. 327. С понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в субботу с 10.00 до 13.00; в воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется. Последний день приема, 30 апреля, является укороченным, режим работы: с 10.00 до 13.00, 14.00 до 15.00.

Теги: праймериз, Единая Россия
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