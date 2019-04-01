Фото: Олег Яровиков В Башкортостан приедет делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу приедет официальная делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Визит запланирован по случаю проведения Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан 17-18 апреля. Соответствующее распоряжение подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР. Администрации Главы РБ совместно с Управлением делами Главы РБ, Аппаратом Правительства РБ, Министерством культуры РБ, Госкомитетом по внешнеэкономическим связям, Госкомитетом по торговле дано поручение подготовить и представить программу приема делегации и смету расходов, а также обеспечить организацию и проведение мероприятий.

Главы двух братских Республик посетят в Уфе ряд промышленных предприятий, технопарки Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.

Запланировано проведение бизнес-форума «Татарстан — Башкортостан», в рамках которого будут проведены круглые столы по таким направлениям, как «Машиностроение», «Нефтяная промышленность», «Здравоохранение», «Образование», «Сельское хозяйство», «Энергетика» и «Туризм». Также пройдет концерт мастеров искусств с участием артистов из Республики Татарстан.

17 апреля Президент Татарстана примет участие в торжественной церемонии открытия памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник будет установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».

Запланированы культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: концерты, выставки, круглые столы, командные соревнования по национальной борьбе «корэш», матчи по футболу и волейболу между командами Татарстана и Башкортостана.

В рамках празднования 100-летия Башкирской АССР пройдет хоккейный матч с участием звезд-ветеранов национальных команд двух республик.