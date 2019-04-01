Фото: Олег Яровиков В Страсбурге расскажут о применении в Башкирии IT-технологий в общении власти с населением Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Страсбурге, во Дворце Европы, пройдет Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. В работе 36-й пленарной сессии Конгресса в составе российской делегации примет участие председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Ожидается, что спикер парламента Башкортостана выступит на заседании Палаты регионов Конгресса на тему «Открытое правительство в европейских регионах. Принятие решений в прозрачном режиме в диалоге с жителями». Константин Толкачев, в частности, намерен рассказать зарубежным коллегам о новейших IT-технологиях, которые органы государственной власти республики используют для коммуникаций с населением, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

«Эффективное взаимодействие с обществом органов государственной власти возможно только на основе принципов максимальной открытости, – прокомментировал Константин Толкачев. – По-другому работать сегодня попросту невозможно. Вовлечение представителей гражданского общества в процесс выработки и принятия государственных решений повышает степень доверия к органам власти на всех уровнях. И наоборот, закрытость приводит к крайне неблагоприятным последствиям. Уверен, зарубежным коллегам будет интересен и полезен наш опыт в сфере связей с общественностью и внедрения новых технологий в этой области».

Основная тема предстоящей сессии заявлена как «Мэры на страже демократии». Официальные мероприятия продлятся с 1 по 4 апреля. В эти дни пройдут заседания бюро Палаты местных властей и Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, заседания политических групп, палат и комитетов Конгресса, пленарное заседание Конгресса. Константин Толкачев также примет участие в заседании Комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по мониторингу.