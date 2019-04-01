Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ В Башкирии упрощено инвестиционное законодательство Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ

УФА, 1 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госсобрание — Курултай Башкирии внесло изменения в республиканский закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений». Инициатором законопроекта выступило Минэкономразвития региона.

Суть нововведения в том, что в республике вводится одноуровневая система сопровождения инвестпроектов. Ранее для получения мер государственной поддержки инвестору необходимо было пройти два этапа.

Сначала инвестпроект должен был получить статус приоритетного. На втором этапе необходимо было подписать инвестиционное соглашение с республиканским правительством. При этом оба этапа предусматривали подготовку соответствующего пакета документов со стороны инициатора проекта.

Сейчас, благодаря совершенствованию инвестиционного законодательства, это делается в рамках одной процедуры с единым набором документов по инвестиционному проекту. За счет этого упрощается порядок предоставления преференций инвесторам и оптимизируются административные процедуры для бизнеса.

Еще одним новшеством в области инвестиционной деятельности стало расширение направлений применения в регионе механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон «Об участии Башкортостана в проектах государственно-частного партнерства». У инвесторов теперь появилась возможность реализации проектов в сфере IT на принципах ГЧП, добавили в Министерстве экономического развития Башкирии.