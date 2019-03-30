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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В российские войска весной призовут 135 тысяч человек

ПОЛИТИКА

УФА, 30 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликован в субботу, 30 марта, на сайте Кремля.

С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно документу, в ряды российской армии вольются 135 тыс. человек.

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги: весенний призыв
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