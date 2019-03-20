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В Уфе спасать тонущих рыбаков будут с помощью аэрохода

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе спасать тонущих рыбаков будут с помощью аэрохода — техника недавно пополнила автопарк МЧС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Грузоподъёмность судна — почти тонна, вместимость — десять человек, может развивать скорость до 90 км в час.

«Аэроход развивает скорость до 90 километров в час. В случае необходимости на нём же везут пострадавших».

Лед у берегов Белой местами уже промыло — меньше чем через месяц он тронется. Поэтому любителям подлёдной рыбалки вновь напоминают о правилах безопасности. А в районе Бельского моста спасатели дежурят круглосуточно. Не так давно им пришлось вызволять рыбака с отколовшейся льдины.

«19 декабря поступила информация от оперативного дежурного, что по реке в районе Монумента Дружбы плывёт человек. Пришёл рыбак, лёд обломился — он поплыл. Ну всё, подошли, сняли, привезли на станцию, обогрели», — рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения УГЗ г. Уфы Николай Григорьев.

За прошлый год уфимские спасатели вызволили из воды 242 человека.

Теги: спасатели
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