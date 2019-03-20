Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии уменьшится очередь к узким специалистам Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии упростят запись к узким специалистам. Согласно новому приказу «Об оптимизации работы по ведению записи на прием к врачу», который опубликован на сайте грегионального Минздрава, в регионе будет реализован ряд специальных мер.

Свое четкое расписание появится у 18 узких специалистов: хирургов, терапевтов, акушеров-гинекологов, психиатров, стоматологов, дерматовенерологов, фтизиатров, отоларингологов и педиатров.

Расписание будет скорректировано, контролировать работу специалистовм будет лично главный врач и еженедельно отчитываться о времени ожидания приема врача.

До 29 марта принимаются предложения. Новый документ вскоре будет подписан исполняющим обязанности министра здравоохранения Максимом Забелиным.