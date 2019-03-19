Стипендий главы Башкирии для лучших студентов будет 205
Стипендий главы Башкирии для лучших студентов будет 205 Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
Опубликован указ главы Башкирии о стипендиях, которыми поощряются лучшие студенты и аспиранты. На 1 сентября 2019 года будет назначено 205 стипендий.
30 стипендий по 8050 руб. назначаются аспирантам, 50 по 5750 руб. – студентам республиканских государственных вузов, 125 по 2300 руб. — студентам государственных ссузов.
Выплаты назначаются правительством по представлению Минобразования, которое составляется на основе решений ученых советов и педсоветов учебных заведений.