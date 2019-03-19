Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.66 ↓

EUR 73.36 ↑

19 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стипендий главы Башкирии для лучших студентов будет 205

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стипендий главы Башкирии для лучших студентов будет 205 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Опубликован указ главы Башкирии о стипендиях, которыми поощряются лучшие студенты и аспиранты. На 1 сентября 2019 года будет назначено 205 стипендий.

30 стипендий по 8050 руб. назначаются аспирантам, 50 по 5750 руб. – студентам республиканских государственных вузов, 125 по 2300 руб. — студентам государственных ссузов.

Выплаты назначаются правительством по представлению Минобразования, которое составляется на основе решений ученых советов и педсоветов учебных заведений.

Теги: стипендии, глава рб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Хабиров процитировал Путина, посоветовав «не лезть в Сибай со своим гриппозным носом»
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что «залетные» политологи и блогеры зря пытаютс
Выросший в детдоме житель Башкирии обвиняется в убийстве матери
30-летний житель Ишимбая обвиняется в убийстве матери, сообщает СКР по Башкирии. 51-летняя женщина скончалась 17 марта – в воскресенье она с сыном употр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть