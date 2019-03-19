Радий Хабиров: Мы поддержим волейбольный клуб «Тархан» города Стерлитамака

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Во дворце спорта «Стерлитамак-Арена» Радий Хабиров пообщался с руководством и игроками местного волейбольного клуба «Тархан». Директор клуба Ильгам Зарипов рассказал о достижениях команды и попросил руководителя региона решить вопрос с финансированием клуба.

«Наша ежегодная потребность — 53 млн рублей. В 2017 году нам выделили всего лишь 33 млн рублей, такая же ситуация повторилась в прошлом году. Из-за возникшей задолженности команду покинули 12 ведущих игроков, что, конечно, отразилось на игровых результатах», — рассказал агентству «Башинформ» Ильгам Зарипов.

Радий Хабиров заверил руководство клуба и игроков в том, что волейбольная команда будет поддержана и финансовые средства будут выделены в нужном объеме.

«Вы, главное, хорошо играйте, радуйте болельщиков красивой и зрелищной игрой. Я всегда за спорт, буду поддерживать и наши профессиональные команды. Очень важно также развивать и детский спорт. Сейчас мы прорабатываем возможность открытия в Уфе детской спортивной школы-интерната, где свое мастерство до профессионального уровня могли бы доводить лучшие воспитанники детских спортшкол республики», — отметил Радий Хабиров.

Игроки клуба подарили руководителю Башкирии флаг команды с автографами игроков, детского резерва и самых активных болельщиков. Руководство команды поблагодарило почетного гражданина Стерлитамака Спартака Ахметова, долгие годы успешно проработавшего мэром города, благодаря которому и появился волейбольный клуб.

«Мы понимали, что городу нужен волейбольный клуб, который потянет за собой тысячи ребятишек в этот зрелищный и не особо затратный игровой вид спорта. В Стерлитамаке мы всегда старались уделять большое внимание развитию детского спорта, который физически развивал юных и молодых жителей города. Хорошо, что эти традиции сохранились», — отметил в разговоре с агентством «Башинформ» Спартак Ахметов.

На «Стерлитамак-Арене» Радий Хабиров сделал символический вброс шайбы в начале игры воспитанников местного хоккейного клуба «Орлан» с их сверстниками из уфимской хоккейной школы имени Азаматова.

Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» был введен в эксплуатацию 28 декабря 2012 года. Общая стоимость строительства спортивного сооружения составила 687 миллионов рублей.

Ледовая арена имеет 2500 зрительских мест, установлено электронное табло, созданы условия для телевизионных съемок, работы комментаторов, судей, журналистов. Объект соответствует всем требованиям для проведения всероссийских, международных соревнований и культурно-массовых мероприятий по хоккею и фигурному катанию. Хоккеем с шайбой во дворце занимаются более 600 детей и подростков, около 100 ребят ходят на фигурное катание.

Директор дворца Валерий Пашков рассказал, что сегодня им необходимо современное электронное табло (куб) на ледовую арену и спортивный зал. По его словам, требуется вторая ледовая площадка для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Радий Хабиров отметил, что администрация города совместно с руководством дворца должны определить приоритеты и потом уже ему доложить, какие работы нужно провести в первую очередь. После этого будут приняты окончательные решения.