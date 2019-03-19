Первый турнир «Терра Башкирия» в Уфе покажут в формате высокой четкости

Фото: Мирон Доровских













Фото: Мирон Доровских

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первый конный турнир муниципальных районов республики «Терра Башкирия», который состоится 24 марта на ипподроме «Акбузат», будет транслироваться в формате высокой четкости (HD), заявил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

«Мы будем это делать с привлечением многокамерной ПТС. Качество телевизионной картинки не уступит уровню других спортивных трансляций, которые выходят в нашем эфире, в частности, хоккея. Уфа занимает одно из ведущих мест в России среди всех городов, откуда ведется вещание игр КХЛ, здесь мы находимся в Топ-3», — отметил руководитель БСТ.

В первом этапе примут участие команды из Дуванского, Альшеевского, Абзелиловского и Баймакского районов, всего 40 жокеев.

«Это грандиозное событие в масштабах республики. Будет представлено наше национальное достояние — башкирская лошадь﻿. А в дальнейшем здесь будут задействованы все 54 района. Лучшие конники, лучшие лошади нашего региона», — сказал заместитель министра сельского хозяйства республики Ревнер Байтуллин.

«Терра Башкирия» — одно из многочисленных мероприятий, посвященных 100-летию образования республики. В программе турнира — культурно-историческая экспозиция, скачки, спортивные состязания, концерт, увлекательные викторины.

«Ипподром «Акбузат» полностью готов к предстоящему турниру. Подобные мероприятия проводились и раньше, поэтому наша задача в том, чтобы возродить славные традиции, тем самым поддержать как владельцев лошадей, так и отрасль коневодства в целом», — подчеркнул директор Центра компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» Дамир Исеев.

Начало праздника в 12 часов. Вход свободный.

Для справки. В настоящее время Башкортостан один из лидеров в стране по количеству лошадей. По данным Минсельхоза республики, поголовье лошадей на 1 января текущего года во всех категориях хозяйств составило 112,2 тыс голов (100,2% к уровню 2018 года), в том числе в сельхозпредприятиях — 28,4 тыс голов (93,6%), в КФХ — 36,1 тыс голов (103,9%), в ЛПХ — 47,7 тыс голов (101,6%).