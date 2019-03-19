Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.66 ↓

EUR 73.36 ↑

19 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Первый турнир «Терра Башкирия» в Уфе покажут в формате высокой четкости

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первый конный турнир муниципальных районов республики «Терра Башкирия», который состоится 24 марта на ипподроме «Акбузат», будет транслироваться в формате высокой четкости (HD), заявил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

«Мы будем это делать с привлечением многокамерной ПТС. Качество телевизионной картинки не уступит уровню других спортивных трансляций, которые выходят в нашем эфире, в частности, хоккея. Уфа занимает одно из ведущих мест в России среди всех городов, откуда ведется вещание игр КХЛ, здесь мы находимся в Топ-3», — отметил руководитель БСТ.

В первом этапе примут участие команды из Дуванского, Альшеевского, Абзелиловского и Баймакского районов, всего 40 жокеев.

«Это грандиозное событие в масштабах республики. Будет представлено наше национальное достояние — башкирская лошадь﻿. А в дальнейшем здесь будут задействованы все 54 района. Лучшие конники, лучшие лошади нашего региона», — сказал заместитель министра сельского хозяйства республики Ревнер Байтуллин.

«Терра Башкирия» — одно из многочисленных мероприятий, посвященных 100-летию образования республики. В программе турнира — культурно-историческая экспозиция, скачки, спортивные состязания, концерт, увлекательные викторины.

«Ипподром «Акбузат» полностью готов к предстоящему турниру. Подобные мероприятия проводились и раньше, поэтому наша задача в том, чтобы возродить славные традиции, тем самым поддержать как владельцев лошадей, так и отрасль коневодства в целом», — подчеркнул директор Центра компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» Дамир Исеев.
Начало праздника в 12 часов. Вход свободный.

Для справки. В настоящее время Башкортостан один из лидеров в стране по количеству лошадей. По данным Минсельхоза республики, поголовье лошадей на 1 января текущего года во всех категориях хозяйств составило 112,2 тыс голов (100,2% к уровню 2018 года), в том числе в сельхозпредприятиях — 28,4 тыс голов (93,6%), в КФХ — 36,1 тыс голов (103,9%), в ЛПХ — 47,7 тыс голов (101,6%).

Теги: турнир, терра башкирия, акбузат, бст, коневодство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Хабиров процитировал Путина, посоветовав «не лезть в Сибай со своим гриппозным носом»
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что «залетные» политологи и блогеры зря пытаютс
Выросший в детдоме житель Башкирии обвиняется в убийстве матери
30-летний житель Ишимбая обвиняется в убийстве матери, сообщает СКР по Башкирии. 51-летняя женщина скончалась 17 марта – в воскресенье она с сыном употр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть