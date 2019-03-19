В Башкирии для большегрузов вводится временное ограничение движения
В Башкирии для большегрузов вводится временное ограничение движения Фото: Ксения Калинина
УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане для сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение для грузового транспорта на весенний период. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, такое же ограничение вводится и в Уфе с 26 марта по 24 апреля.
«Ограничений для автодорог федерального значения не предусмотрено. Будут установлены дорожные знаки, рекомендуем внимательно относиться к их требованиям», — сообщили в ГИБДД РБ.