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В Башкирии для большегрузов вводится временное ограничение движения

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии для большегрузов вводится временное ограничение движения Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане для сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение для грузового транспорта на весенний период. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, такое же ограничение вводится и в Уфе с 26 марта по 24 апреля.

«Ограничений для автодорог федерального значения не предусмотрено. Будут установлены дорожные знаки, рекомендуем внимательно относиться к их требованиям», — сообщили в ГИБДД РБ.

Теги: ГИБДД, дороги
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