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В Башкирии закончилась эпидемия гриппа и ОРВИ: переболели 205 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии закончилась эпидемия гриппа и ОРВИ: переболели 205 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За сезон в Башкирии гриппом и ОРВИ переболели 205 тысяч человек — это 5% от общей численности населения республики. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что эпидемия миновала. Пик эпидемического порога прошел 17 февраля 2019 года.

«Максимальное превышение эпидемических порогов составило по республике 56,5%, в Уфе — 55,5%. Особенностью этого сезона явились низкая интенсивность эпидемического процесса и длительное превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослого населения. Тогда как среди детского контингента превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдалось только две недели в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет, в возрастной группе 0-2 года превышения эпидемических порогов заболеваемости не регистрировалось», — объяснили специалисты управления.

Самое большое количество подхвативших простуду врачи регистрировали в Уфе — 67,5 тысячи человек, что составляет 6,5% от численности населения города. Детей, в том числе, заболело 35,7 тыс. человек, или 15% от численности детей. Доля детей составила 60% в общем числе заболевших.

Во время эпидемии в Башкирии полностью на карантин закрывали 44 школы и 11 детских садов, частично — 74 класса в 30 школах и 29 групп — в 21 дошкольных учреждениях.

Теги: грипп, ОРВИ, Роспотребнадзор
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