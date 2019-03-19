Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.66 ↓

EUR 73.36 ↑

19 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Символ весны: в Уфе проснулись первые бабочки

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе после зимней спячки проснулись первые бабочки. На улице Кирова днем 19 марта была замечена крапивница. Возможно, плюсовая температура и солнечная сторона дома сыграли свою роль – насекомое пробудилось. Как пояснил агентству «Башинформ» директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев, столь раннее пробуждение не совсем типично для бабочки.

«В нашей стране это одна из самых первых бабочек, которая просыпается после зимы. Крапивница — дневная бабочка из семейства Нимфалиды. По моему личному опыту, для марта она проснулась рановато. Для нее характерно пробуждаться ближе к апрелю, когда сходит весь снег. Осенью она уходит на зимовку, то есть впадает в анабиоз. Второе поколение крапивниц осенью выходит из спячки, летает, потом где-нибудь, например, между окон, на балконах, досыпает. Сейчас солнышко пригрело, стало тепло — крапивница проснулась. Она полетает-полетает, а есть-то нечего, кормовых растений нет, к вечеру, когда похолодает, она снова впадет в анабиоз, если ее не успеют съесть птички, — рассказал эксперт. — Тем не менее, тот факт, что бабочка проснулась – приятный. Можно сказать, что она – символ весны. Отмечу, что насекомые – хорошие индикаторы климата, если что-то меняется – они реагируют».

Стоит добавить, что годом ранее в 20-х числах марта уфимцы и подумать не смели о том, что на улице смогут увидеть бабочек. 20 марта 2018 года в Башкирии сохранялась морозная погода, а ночью столбики термометров опускались до -22 градусов.

Фото и видео Ксении Калининой.

Теги: насекомые, весна
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Уфе накануне вечером с местным жителем произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранител
Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии
В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напу
Хабиров процитировал Путина, посоветовав «не лезть в Сибай со своим гриппозным носом»
Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в Правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что «залетные» политологи и блогеры зря пытаютс
Выросший в детдоме житель Башкирии обвиняется в убийстве матери
30-летний житель Ишимбая обвиняется в убийстве матери, сообщает СКР по Башкирии. 51-летняя женщина скончалась 17 марта – в воскресенье она с сыном употр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть