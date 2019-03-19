Символ весны: в Уфе проснулись первые бабочки

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе после зимней спячки проснулись первые бабочки. На улице Кирова днем 19 марта была замечена крапивница. Возможно, плюсовая температура и солнечная сторона дома сыграли свою роль – насекомое пробудилось. Как пояснил агентству «Башинформ» директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев, столь раннее пробуждение не совсем типично для бабочки.

«В нашей стране это одна из самых первых бабочек, которая просыпается после зимы. Крапивница — дневная бабочка из семейства Нимфалиды. По моему личному опыту, для марта она проснулась рановато. Для нее характерно пробуждаться ближе к апрелю, когда сходит весь снег. Осенью она уходит на зимовку, то есть впадает в анабиоз. Второе поколение крапивниц осенью выходит из спячки, летает, потом где-нибудь, например, между окон, на балконах, досыпает. Сейчас солнышко пригрело, стало тепло — крапивница проснулась. Она полетает-полетает, а есть-то нечего, кормовых растений нет, к вечеру, когда похолодает, она снова впадет в анабиоз, если ее не успеют съесть птички, — рассказал эксперт. — Тем не менее, тот факт, что бабочка проснулась – приятный. Можно сказать, что она – символ весны. Отмечу, что насекомые – хорошие индикаторы климата, если что-то меняется – они реагируют».

Стоит добавить, что годом ранее в 20-х числах марта уфимцы и подумать не смели о том, что на улице смогут увидеть бабочек. 20 марта 2018 года в Башкирии сохранялась морозная погода, а ночью столбики термометров опускались до -22 градусов.

Фото и видео Ксении Калининой.