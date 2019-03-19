Фото: Администрация Уфы Новорожденным медвежатам в уфимском вольере выбирают имена Фото: Администрация Уфы

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Малышам, которые родились у медведицы Маши в уфимском вольере, выбирают имена. Двум девочкам исполнилось три месяца, а вес их достиг 4 кг.

«Есть ли потомство у других медведиц — пока неясно. Они только-только начали выходить из спячки, — уточнили специалисты. — В среднем ежегодно в вольерном хозяйстве предприятия рождается 4-5 медвежат. Уфимские медведи пользуются особой популярностью — медвежат охотно берут в цирки и зоопарки по всей стране».

Жителей столицы Башкирии просят помочь определиться с именами. Варианты можно отправлять в официальную группу города в соцсетях.