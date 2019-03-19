Фото: сайт РГО по РБ В Башкирии стартует новое испытание для горовосходителей «Полярный барс» Фото: сайт РГО по РБ

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии стартует новое испытание для горовосходителей. Башкирское региональное отделение Русского географического общества объявило о продолжении ежегодного туристического проекта «Уральский барс». В этом году он дополнен третьим этапом — «Полярный барс».

Первый этап проекта предусматривает восхождение на семь вершин Южного Урала, высота которых составляет 1000 и более метров. Это горы: Большой Иремель, Рассыпная, Ялангас, Кумардак, Курташтау, Кушай, Масим. Прошедшим его вручаются удостоверения и бронзовые жетоны «7 вершин».

Второй этап — прохождение специального отмаркированного маршрута протяженностью 167 км по Большой Южно-Уральской тропе, по самым труднодоступным и живописным местам Южного Урала. Участникам, успешно завершившим оба этапа проекта, присваивается звание «Уральский барс», вручается удостоверение и номерной нагрудный знак.

Третий этап проекта «Уральский Барс» является логическим продолжением первого и второго этапов. Как рассказали в РГО по РБ, он более сложный, и к нему допускаются опытные туристы. Он предусматривает восхождение на самые знаковые вершины Южного, Среднего, Северного, Приполярного и Полярного Урала, а именно:

1. Южный Урал — гора Иремель (высота 1582,3 м), Республика Башкортостан;

2. Средний Урал — гора Качканар (высота 878,8 м), Свердловская область;

3. Северный Урал — Конжаковский Камень (1569 м), Свердловская область;

4. Приполярный Урал — гора Народная (1895 м) или Манарага (1663 м), Республика Коми;

5. Полярный Урал — Пайер (1472 м), Республика Коми или Рай-Из (1130 м), Ямало-Ненецкий автономный округ.

Участникам, совершившим восхождения на все эти вершины, будет присвоено звание «Полярный Барс» и номерной бронзовый знак.

Старт прохождения маршрутов — 1 июня. До 15 ноября участники предоставляют в региональное отделение РГО отчёты с приложением фотографий с вершин и знаковых точек маршрутов.

Торжественное награждение победителей традиционно проходит в конце года.

Информация по маршрутам и регистрация участников — на сайте﻿ проекта.