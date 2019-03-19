В самой большой школе Башкирии детей приняли в пионеры

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В самой большой в Башкирии школе №23 города Стерлитамака сегодня состоялась торжественная церемония принятия учащихся младших классов в ряды детской организации «Пионеры Башкортостана». В ней принял участие врио главы республики Радий Хабиров, который повязал галстуки юным пионерам. Здесь же он вручил сертификат на 500 тысяч рублей на покупку мини–трактора для нужд школы.

До начала церемонии директор школы Оксана Самойлова провела экскурсию по учебному заведению, которое работает второй месяц. Школа рассчитана на 1225 учеников. Площадь нового образовательного учреждения составляет 18 тысяч квадратных метров. Это настоящий учебный комплекс, включающий футбольное поле с искусственным покрытием, две волейбольные и две баскетбольные площадки. В школе будет находиться первый в Стерлитамаке профильный класс Росгвардии.

В столовой на 420 мест Радий Хабиров поинтересовался, чем кормят школьников. Работники столовой рассказали, что дети любят котлеты, картофельное пюре, макароны, салаты из свежих овощей. Здесь же продемонстрировали инновационный проект оплаты школьного питания «Ладошки» — технология автоматизированной безналичной оплаты питания. В его основе лежит биометрическая технология сканирования ладони. Для оплаты необходимо ввести сумму и просто поднести ладонь к сенсорному сканеру. Он считывает индивидуальный рисунок вен ладони, а специальная оптическая система, встроенная в сенсор, идентифицирует плательщика, после этого сумма автоматически спишется с его лицевого счета. Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов рассказал, что эта система уже в течение пяти лет успешно работает в городской гимназии №1.

Радий Хабиров в кабинетах физики и биологии пообщался с учениками и учителями, поинтересовался их мнением о переходе на пятидневное обучение. Руководитель республики побывал и в школьном музее, где за короткое время здесь успели собрать экспонаты, рассказывающие о героизме жителей города на фронтах Великой Отечественной войны. Радий Хабиров написал свои пожелания в адрес школы в книге почетных гостей и пообещал им подарить картину, на которой изображен большой десантный корабль «Георгий Победоносец», шефтство над которым недавно взяла республика.

В школе №23 руководитель Башкортостана пообщался с учеником 9 класса лицея №3 Борисом Бобковым. В начале февраля Борис на первом образовательном форуме «Взлетай» в числе других победителей и призеров всероссийских школьных олимпид получил из рук руководителя республики денежный приз. Сегодня он показал свои изобретения – многофункциональный станок и комплект универсального рабочего места. Комплект оснащен всем необходимым для работы по дереву и железу. Школьник продемонстрировал ножеточку собственного изготовления, с помощью которой нож может наточить любая хозяйка.

«Где можно купить эту ножеточку, а то меня супруга упрекает, что я дома ножи не успеваю точить из-за своей плотной работы», — пошутил Радий Хабиров.

Руководитель региона здесь же пообщался со студентками медколледжа и рассказал им о программах, которые приняты в республике для поддержки специалистов, в том числе и молодых, в сфере здравоохранения.

«Вы выбрали трудную, но очень нужную профессию, желаю вам получить хорошие знания и стать первоклассными врачами и медсестрами. Мы будем вам помогать», — отметил Радий Хабиров.

В четырехэтажном здании школы расположен актовый зал на 495 мест. В спортивных залах имеются инвентарные, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище. Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурного, прививочного и стоматологического кабинетов.

Знания и навыки школьники смогут получить в современном компьютерном интерактивном комплексе и кабинете ПДД. Авторы проекта позаботились и о комфорте педагогов, которые смогут заниматься методической работой в новейшем информационном центре. В современной школе нового поколения размещены лифты. Можно будет передвигаться между этажами с помощью лифтов, сводя к минимуму траты времени на переход из одного класса в другой. Проектировщики и застройщики не остановились на данных деталях. Отличается новое здание и привлекательным дизайном, который поднимает всем настроение и настраивает на позитивное отношение к учебному процессу. Образовательное учреждение построили к 100-летию Башкирии.