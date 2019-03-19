Фото: автор Башкирия занимает второе место в России по количеству арестов имущества должников Фото: автор

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Башкортостан занимает второе место в России по количеству арестов имущества должников. Об этом 19 марта на встрече с журналистами, организованной изданием «Коммерсант», сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов Ильнур Махмутов.

«Если сравнивать состояние нашей работы в 2018 году с 2017 годом, мы имеем рост количества исполнительных производств. Причем, наблюдается стойкая динамика поступления тяжелых категорий исполнительных производств: мы с каждым разом фиксируем, что поступает больше кредитных взысканий, больше задолженностей по налогам как в отношении физлиц, так и в отношении организаций. За 2018 год мы возбудили 1 млн 400 тысяч исполнительных производств почти на 90 млрд рублей по задолженностям. По общей сумме таких исполнительных производств мы занимаем шестую строчку в России, хотя по количеству судебных приставов мы по России – 11-е. Соответственно, приходится искать новые методы и способы активизации деятельности, чтобы исполнение решений судов и других уполномоченных органов проходило достаточно успешно и результативно»,— рассказал спикер.

О результатах работы судебных приставов Башкирии можно судить по взысканной за прошлый год сумме задолженности. По словам руководителя ведомства, она составила 16,3 млрд рублей, это почти на 300 млн рублей больше, чем было годом ранее. Из этой суммы 28% взыскано в пользу государства: фискальные платежи – 4,4 млрд рублей, из них 1 млрд «упал» в бюджет Башкирии. Остальная сумма – 12% в пользу физлиц и 60% — долги в пользу юридических лиц.

Среди мероприятий по взысканию задолженности не последнее место занимает реализация арестованной недвижимости должников.

«Мы за 2017 и 2018 годы серьезное внимание уделяли именно работе по аресту имущества. За прошлый год количество арестов увеличили на 15,5%, то есть почти на 2000 исполнительных производств. Если брать статистику по России, это второй результат по количеству арестов. Общая сумма арестованного имущества должников за 2018 год составила 13,6 млрд рублей, — заявил Ильнур Махмутов. — Это крайняя мера, но эффективная: три производства из пяти заканчиваются фактическим исполнением. Кстати, не всегда арест доходит до реализации имущества – только около трети всех арестованных объектов доходят до реализации. Основная масса отсеивается на этапе ареста и организации, так как граждане не хотят расставаться со своим имуществом и находят способы, как погасить долг».

Ильнур Махмутов связывает лидирующие положения Башкирии по количеству начатых исполнительных производств и арестов имущества с хорошей работой региональной Службы судебных приставов, а не с экономической составляющей.

Что касается структуры долга в общей массе исполнительных производств, то большая часть приходится на юридические лица — 70%, это и кредиты и налоги. Остальная сумма – долги физлиц. По словам руководителя региональной Службы судебных приставов, только по кредитам граждане Башкирии задолжали порядка 37 млрд рублей.

«В структуре арестованного имущества по стоимости преобладает недвижимость, а по количеству – автотранспортные средства», — добавил руководитель территориального управления Росимущества в РБ Андрей Агапов.

О том, кто такие должники и из какой сферы деятельности эти люди, судебные приставы стараются не говорить.

«Стараемся на эту тему не говорить. Если мы расскажем, кто через наши руки проходит, какие люди иногда попадают в наши руки, это будет просто сенсация на сенсацию. Разные бывают. Мы ситуацию аккуратно отслеживаем, все известные люди, которые оказались с долгами, у нас на особом карандаше. Мы их аккуратно ведем, чтобы не было какого-либо сговора, чтобы пристава не подкупили, чтобы вброса не было. На нашем сайте можно проверить любого человека, достаточно вбить фамилию. Это общедоступная информация, удобный формат», — сказал руководитель УФССП по РБ.