Фото: «Сибайский рабочий» В больнице Сибая появилось современное оборудование для лечения катаракты Фото: «Сибайский рабочий»

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Зауралья теперь могут получать медицинскую помощь в области офтальмологии, не приезжая в глазные клиники Уфы. В центральной городской больнице Сибая начала работать офтальмологическая микрохирургическая установка — факоэмульсификатор, предназначенная для проведения высокотехнологичных операций по удалению катаракты. Для обучения новой методике — бесшовной факоэмульсификации в городе побывала выездная бригада медиков из Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней. Методика позволяет оперировать без шва, имплантировать хрусталик через маленький разрез. Уже на следующий день пациенты получают высокую остроту зрения и, как правило, довольны результатом. Только за минувшую неделю в офтальмологическом отделении прооперировано по поводу катаракты 120 больных.

«Катаракта — это заболевание пожилых людей, — рассказал газете «Сибайский рабочий» заведующий 3-м микрохирургическим отделением НИИ глазных болезней Раян Хисматуллин. — Ежегодно растет число пациентов с данным недугом, и оно, по прогнозам, будет повышаться дальше. Уже проблематично проводить операции лишь на базе Института глазных болезней, поэтому руководство учреждения стало прорабатывать вопрос о том, чтобы данный вид высокотехнологичной офтальмологической медицинской помощи люди смогли получать на местах, а не только в Уфе — в Салавате, Стерлитамаке, Мелеузе, Кумертау, Сибае».