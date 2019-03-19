Фото: Андрей Старостин В Башкирии за раннюю диагностику рака врачам добавят к зарплате почти 6 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии власти хотят премировать сотрудников поликлиник, которые выявили онкологию на ранних стадиях. По мнению экспертов, данная мера должна стимулировать специалистов быть более настороженными в плане онкологии.

Такая практика уже применяется в некоторых регионах страны. Разработать такой же механизм стимулирования в республике поручил врио главы Радий Хабиров на «Здравчасе» в январе. Сейчас проект указа ждет подписания, подтвердили в региональном Минздраве.

Согласно документу, прибавку к зарплате могут получить медработники амбулаторно-поликлинического звена, которые вовремя выявили у пациента злокачественное новообразование и направили его на обследование. Предполагаемая величина премии — 5 748 рублей за каждый случай.

По данным Министерства здравоохранения республики, система диагностики в регионе ниже, чем в среднем по стране. Требуется закупка современного диагностического оборудования. Сохраняется потребность в специалистах — сейчас в медицинских организациях различного уровня работают 196 врачей-онкологов.

По итогам 2018 года в республике показатель смертности от онкозаболеваний по сравнению с предыдущим вырос на 0,6%. Было выявлено 3154 больных со злокачественными новообразованиями — на 769 больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ранее агентство, в 2019 году на профилактику и лечение онкозаболеваний в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Башкирия потратит 1,8 млрд рублей, в 2020 году — 1,5 млрд. Всего за пять лет на борьбу с раком выделят 5 млрд рублей.

В ближайшие три года в регионе на базе многопрофильных больниц должны открыть 13 центров амбулаторной онкологической помощи: четыре — в Уфе и девять — в городах республики. Также планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы.