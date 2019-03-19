Башкирия в федеральных СМИ: Самая доступная страна для уфимца, значимость «Крымской весны»

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Поволжье «Крымскую весну» встретили концертами, флешмобами и ярмарками. В Башкирии прошли тематические уроки и лекции, фотоконкурсы, организованы квесты.

«Большое событие, значимость которого мы ещё до конца не понимаем». В регионах Поволжья 18 марта прошли мероприятия, посвящённые пятилетию возвращения Крыма и Севастополя в состав России, передаёт ИА REGNUM. «Пожалуй, дольше всех в Поволжье празднует пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Ульяновская область, где мероприятия в честь этой даты начались 16 марта и завершатся 20 марта», — говорится в сообщении. В программе — лектории, часы истории, концерты, выставки, показы кино, творческие вечера и даже сельхозярмарка «Крымская весна». «В Башкирии в рамках фестиваля «Крымская весна» прошли тематические уроки и лекции, фотоконкурсы, организованы квесты. 15 марта врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в праздновании пятой годовщины «Крымской весны» в Симферополе, оценив его как «большое событие, историческую значимость которого мы ещё до конца не понимаем», рассказали в издании. В Саранске «Крымскую весну» встретили флешмобом «Артековский круг», акция собрала около 5 тыс. человек, продолжает REGNUM. А в Казани на праздничном концерте на одной площадке объединили русскую, татарскую, крымско-татарскую и украинскую культуры.

Шефство над Крымом. После вхождения Крыма в состав России регионы страны начали заключать соглашения о побратимстве, продолжают тему в ТАСС. «В 2014 году шефство над Белогорским районом Крыма взяла Башкирия. В течение нескольких лет регион помогал крымчанам гуманитарной помощью и выделил в общей сложности около 400 млн рублей, которые пошли в том числе на ремонт школ, дорог и систем отопления. Комбайнеры помогали коллегам с полуострова убирать урожай зерна». Также Башкирия помогает восстановить в Крыму производство кумыса. «Сейчас в Белогорском районе находится несколько сотен лошадей, отдельные косяки табуна возглавляют башкирские племенные жеребцы, прибывшие из приволжского региона в мае 2014 года… Кобылы этой породы дают очень много молока, высокая жирность которого позволяет получать высококачественный кумыс», — отмечается в сообщении. Еще Башкирия ремонтирует санаторий «Юбилейный» в Евпатории, добавили в ТАСС.

Самая доступная страна для переезда из Уфы. Самой доступной страной для покупки недвижимости жителями российских крупных городов, в том числе уфимцами, оказался Египет, второе и третье места заняли Абхазия и Эстония. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Avito». Так, средняя стоимость жилья в Египте составляет 2,2 млн рублей. «Суммы, вырученной от продажи своей «однушки», на покупку квартиры в Египте хватит жителям Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга», — выяснили в издании. В Абхазии и Эстонии стоимость средней квартиры не превышает 2,4 млн рублей. «Этот бюджет могут рассматривать владельцы однокомнатных квартир в обеих российских столицах, а также в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе», — отмечается в сообщении.

Бас уполномочен заявить. «Российская газета» информировала, что звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков выступит в «Зарядье». «Второй международный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Башкирском театре оперы и балета в Уфе грандиозным гала-концертом с участием российских и итальянских певцов. Завтра в концертном зале "Зарядье" пройдет второй концерт фестиваля, в котором вместе с Ильдаром на сцену выйдет выдающийся американский лирический тенор Лоуренс Браунли. А 27 апреля и 5 мая в Башкирской опере состоится премьера "Аттилы" Верди, которая станет режиссерским дебютом "лучшего баса мира", каким считают Ильдара Абдразакова», — рассказали в газете.

В этом году фестиваль Ильдара Абдразакова резко расширил свою географию. «Фестиваль всегда открывается на моей родине в Уфе, где и возник, но его география будет меняться. После Уфы мы отправляемся в Москву, Казань, Альметьевск», — сообщил Абдразаков. По его словам, концепция фестиваля — открыть дорогу молодым талантам. «Мы прослушали около 500 заявок только для того, чтобы выбрать 20 лучших для участия в фестивале», — цитирует Ильдара Абдразакова издание.

Здесь активно переобучают предпенсионеров. ТАСС передает, практическая реализация программ по переобучению граждан предпенсионного возраста началась в 45 субъектах РФ, до конца марта в работу включатся оставшиеся регионы. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. «Сейчас это порядка 2,5 тыс. человек. Напомню, что годовой объем программы 75 тыс. человек. Причем это деньги, которые идут в регионы. Они в регионах уже все-таки находятся. И соответственно регионы уже организовывают эти программы. Почти 45 регионов приступили к практической реализации программ, где-то проходят еще конкурсы, где-то заключаются договоры, эта работа в субъектах организована», — сказал Топилин, отметив, что наиболее активно работают республики Башкирия, Татарстан, Рязанская область, Ставропольский край.

Федеральный проект «Старшее поколение» предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Также проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию предпенсионеров, рассказали в ТАСС.

«Кто, если не Кириченко?» «Матч ТВ» сообщает, что чемпионат РПЛ ушел на короткие весенние каникулы. «Куча времени для поиска ответов на вопросы, которые оставил после себя 20-й тур». На телеканале, в частности, ищут ответ на вопрос: «Кто, если не Кириченко?». В сюжете говорится, что «Уфа» — единственная команда премьер-лиги, не разжившаяся по весне даже очком: три поражения, два из которых на своем поле. «Команда Дмитрия Кириченко стоит пока на вылет, а стыков ей уже точно не миновать», — считают на телеканале и для сравнения напоминают: «год назад на этой отсечке «Уфа» Сергея Семака шла шестой, то есть в зоне еврокубков. И понятно, что разговоры об отставке тренерского штаба в таком раскладе неизбежны».

По версии «Матч ТВ», один из главных кандидатов на замену Кириченко — Сергей Юран, главный тренер «Зоркого» (Красногорск, ПФЛ). «Почему?» спрашивают на «Матче» и отвечают: «Потому что нынешний глава Башкирии Радий Хабиров — бывший глава Красногорска. Именно он вытащил туда Юрана, они отлично сработались, написали и утвердили программу развития футбола, «Зоркий» прогрессировал, шеф был доволен».

О судьбе защитника «Уфы». В продолжение футбольной темы «RT» передает, что ЦСКА намерен выкупить у «Уфы» игрока. О дальнейшей судьбе защитника «Уфы» Игоря Дивеева, который выступает за армейцев на правах аренды, рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. «Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем туре против «Уфы». Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер», — приводит слова Гончаренко издание.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится в Москве 31 марта в рамках 21-го тура РПЛ, добавили в издании.