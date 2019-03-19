Фото: пресс-служба ЦСМ РБ Жителю Башкирии электросчетчик накрутил за месяц на 200 тысяч рублей Фото: пресс-служба ЦСМ РБ

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Эксперты Регионального центра Росстандарта в Башкирии помогли разобраться с завышенным счетом на оплату за электроэнергию и

отстоять свои права.

Как сообщили агентству «Башинформ», с заявлением о проведении экспертизы счетчика электроэнергии обратился житель Туймазов. Мужчина получил счет, по которому за месяц он должен был оплатить почти 200 тысяч рублей.

«Метрологи провели экспертизу и установили, что счетчик имеет самоход. Такая неисправность характерна тем, что счетчик производит приращение показаний даже при отсутствии тока в измерительной цепи счетчика, — пояснила пресс-секретарь регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РБ Айгуль Шакурова. — По результатам экспертного исследования энергосбытовая компания сделала перерасчет платы за электрическую энергию, освободив потребителя от необоснованных начислений».

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют следить за своими приборами учета, своевременно делать поверку, ремонт, извещать о сбоях в работе приборов учета, нарушении контрольных пломб.

Даже элементарное ежемесячное снятие показаний со счетчика позволит избежать серьезных проблем. Любой счетчик – это техническое устройство, которому свойственно ломаться. Чем раньше потребитель обратит внимание на некорректную работу своего прибора учета, тем проще будет найти общий язык с энергосбытовой компанией, подчеркнули специалисты.

«Так как счетчик электроэнергии — это, в первую очередь, средство измерения, которое измеряет и накапливает показания расхода электрической энергии, то для него характерен так называемый «метрологический отказ». Это когда с виду прибор учета работает нормально, но точность измерений не соответствует нормативным значениям. В таких случаях потребителю придется доказать, что его прибор учета не исправен. Необходимо провести независимую экспертизу в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, который есть в каждом регионе России», — добавил начальник отдел поверки средств измерений электромагнитных величин Константин Павлов.