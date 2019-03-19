Фото: Олег Яровиков В Башкирии синоптики обещают теплую погоду на этой неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии синоптики обещают теплую погоду на этой неделе.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при юго-западном выносе воздушных масс фон температур ожидается выше нормы на 3-4 градуса. В области повышенного атмосферного давления небольшие осадки в виде снега и дождя пройдут лишь местами.

В предстоящие дни ночью будет -2,-7 градусов, при прояснениях -8,-13°, днем +1,+6 градусов.

По сведениям Гидрометцентра России, в Республике Башкортостан во второй декаде марта среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 5 градусов выше нормы.