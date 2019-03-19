Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ» Объявлен X Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 19 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Начался прием заявок на участие в юбилейном X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство».

Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам детского неблагополучия. Его проводит Фонд поддержки детей в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением «Юнпресс». Информационную поддержку оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. До 15 апреля будут сформированы региональные оргкомитеты, которые до 1 октября будут принимать и оценивать материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ, а также определять лучшие материалы и направлять их на федеральный этап конкурса. В ноябре жюри приступит к оценке работ.

Основные номинации конкурса соответствуют приоритетным направлениям деятельности фонда: Планета «Семья» – материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей; «Дорогой безграничных возможностей» – материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим особенных детей; «Работа над ошибками» – материалы об интеграции в общество трудных детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных конкурсных номинаций, учреждены специальные номинации: «11 цифр доверия» – материалы, посвященные работе общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем, в числе которых детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг; «Я – родитель» – материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; «Жизнь замечательных семей» – материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» в 2018 и 2019 годах на региональном и федеральном этапах. В 2019 году учреждена новая специальная номинация «Право голоса» – материалы, освещающие активную роль детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также интересы их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо журналистов региональных и федеральных СМИ, а также юных журналистов в возрасте 13-17 лет, к участию в конкурсе будут приглашены студенты журфаков. Интерес к тематике конкурса проявила Федеральная служба исполнения наказаний: в 23 воспитательных колониях подростки пишут и снимают работы о своих сверстниках и о проблемах, которые привели их за решетку. Оргкомитет принял решение отметить лучшие работы подростков, для которых успех и признание могут изменить жизнь. В 2018 году на региональный этап конкурса поступило 896 работ, на федеральный – 453 работы из 63 субъектов Российской Федерации.