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Уфимские ветпрепараты получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019»

ОБЩЕСТВО
Фото: БашНИИСХ

Уфимские ветпрепараты получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019» Фото: БашНИИСХ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские ветеринарные препараты «Райдо» и «Беркана» получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019». Они разработаны специалистами БашНИИ сельского хозяйства и предприятия «Агровейт». Таким образом, институт получил вторую «золотую» награду, первой был отмечен сорт тритикале «Башкирская 3».

Как пояснили в БашНИИСХ, ветеринарные препараты предназначены для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний репродуктивной системы коров и являются альтернативой антибиотикам. В них использованы природные соединения из лиственницы и березы. Сейчас препараты проходят процедуру патентования.

Теги: ветпрепараты, медаль
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