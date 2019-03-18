Уфимские ветпрепараты получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019»
Уфимские ветпрепараты получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019» Фото: БашНИИСХ
УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
Уфимские ветеринарные препараты «Райдо» и «Беркана» получили золотую медаль выставки «АгроКомплекс-2019». Они разработаны специалистами БашНИИ сельского хозяйства и предприятия «Агровейт». Таким образом, институт получил вторую «золотую» награду, первой был отмечен сорт тритикале «Башкирская 3».
Как пояснили в БашНИИСХ, ветеринарные препараты предназначены для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний репродуктивной системы коров и являются альтернативой антибиотикам. В них использованы природные соединения из лиственницы и березы. Сейчас препараты проходят процедуру патентования.