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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии почти 20 лет снижается заболеваемость туберкулезом

ОБЩЕСТВО
Фото: rambler.ru

В Башкирии почти 20 лет снижается заболеваемость туберкулезом Фото: rambler.ru

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии с 2001 года снижается заболеваемость туберкулезом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2018 году показатель составил 40 человек на 100 тыс. населения — на 3% ниже уровня 2017 г.. Заболеваемость детей в 2018 году — 3,3 на 100 тыс. детей (-5,7% к 2017 г.).

В регионе заболеваемость ниже, чем по стране и по ПФО — на 5,3% и 1,3%, соответственно.

Статистика озвучена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Теги: туберкулез, статистика
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