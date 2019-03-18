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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимские врачи уедут из Сибая к концу недели

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские врачи уедут из Сибая к концу недели Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские врачи, посменно работающие в Сибае с января, вернутся домой к концу недели. Поручение завершить миссию дал республиканскому Минздраву врио главы Башкирии Радий Хабиров на сегодняшней оперативке в правительстве. Он отметил, что недостатки сибайского здравоохранения выявлены и должны быть устранены, а именно – Сибаю не хватает врачей так называемых «узких» специальностей. Срок отъезда столичные врачей откладывался несколько раз — с 1 марта до 15-го, а теперь — до 22-го.

Уфимские медики были направлены в Зауралье в период экологических проблем – из-за тления руды в карьере город загрязнялся диоксидом серы. Сейчас карьер затапливается, этот процесс должен быть завершен к концу марта.

Теги: сибай, карьер, врачи
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