Фото: ИА «Башинформ» Уфимские врачи уедут из Сибая к концу недели Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские врачи, посменно работающие в Сибае с января, вернутся домой к концу недели. Поручение завершить миссию дал республиканскому Минздраву врио главы Башкирии Радий Хабиров на сегодняшней оперативке в правительстве. Он отметил, что недостатки сибайского здравоохранения выявлены и должны быть устранены, а именно – Сибаю не хватает врачей так называемых «узких» специальностей. Срок отъезда столичные врачей откладывался несколько раз — с 1 марта до 15-го, а теперь — до 22-го.

Уфимские медики были направлены в Зауралье в период экологических проблем – из-за тления руды в карьере город загрязнялся диоксидом серы. Сейчас карьер затапливается, этот процесс должен быть завершен к концу марта.