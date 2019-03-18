Радий Хабиров предложил провести генеральную уборку в Башкирии
Фото: Олег Яровиков
Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил провести генеральную уборку в республике.
«Наши жители достойны того, чтобы жить в комфортной, спокойной, благополучной среде. Давайте все вместе сделаем генеральную уборку в республике. В нашей управленческой команде такая идея фикс существует, что наши города, поселки, территории должны быть очень чистыми. Поэтому нами и было принято решение о возрождении субботников на профессиональной, серьезной основе», — заявил Радий Хабиров, выступая в Уфе на праздничном мероприятии, посвященном Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.Как подчеркнул руководитель республики, несмотря на тяжелую, снежную зиму, работникам жилищно-коммунального хозяйства Уфы удалось справиться с поставленными перед ними задачами. Не было допущено «никаких коллапсов, город работал, город функционировал».
По его мнению, у башкирской столицы есть необходимый потенциал для того, чтобы следующую зиму «встретить во всеоружии».
«Я вновь подтверждаю наши договоренности с главой администрации Уфы Ульфатом Мустафиным о том, что правительство республики готовит финансовые документы для того, чтобы помочь городу закупить необходимую технику и оборудование для хорошей работы не только зимой, но и весной, и этим летом», — добавил он.В числе других, не менее важных задач, стоящих перед сферой ЖКХ, Радий Хабиров отметил программы, связанные с формированием комфортной городской среды, созданием новых парковых зон, а также проведение мероприятий по улучшению освещенности уфимских улиц.
«Город у нас темный, а свет должен быть. Выделено довольно большое количество денежных средств для того, чтобы город осветить. Это первый шаг. Позже надо переходить к современным решениям архитектурного дизайна, потому что город должен быть не только освещенным, но и отличаться своей новизной, — резюмировал Радий Хабиров. — Сам я родился не в Уфе, но довольно большую часть своей жизни прожил в этом городе. Я очень люблю Уфу и считаю, что столица нашей республики обладает уникальным, замечательным потенциалом для того, чтобы стать одним из самых красивых и благоустроенных городов Российской Федерации. Поэтому я предлагаю вам настроиться именно на это: город должен стать лучшим в России по комфорту, по проживанию в городской среде».Лучшие работники ЖКХ были удостоены звания «Заслуженный работник ЖКХ РБ», Почетной грамоты РБ и Почетной грамоты администрации Уфы. Их вручили Радий Хабиров и Ульфат Мустафин.
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Радий Хабиров предложил провести генеральную уборку в Башкирии
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