Фото: с официального сайта В Крыму дети из Башкирии приняли участие в Детском референдуме Фото: с официального сайта

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

16 марта, в день исторического голосования о воссоединении Крыма с Россией, «Артек» посетила делегация детей из Башкирии. Дети находятся на полуострове на оздоровлении по личному приглашению Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Для 250 башкирских ребят была организована насыщенная программа мероприятий. Центральным событием стало их участие в Детском референдуме, в котором они вместе с 3000 артековцев выразили свое мнение по вопросу «Поддерживаете ли вы объявление 2020 года Годом Детской дипломатии?». Также они приняли участие в интерактивном уроке «Крым — наша история», в ходе которого вожатые рассказали о страницах истории Крыма. Для гостей была организована специальная экскурсионная программа, которая завершилась встречей с и.о. директора МДЦ «Артек» Константином Федоренко.

«Команда «Артека» решила поддержать башкирских детей. Вы проведете у нас весь день и будете участвовать во всех мероприятиях. Вам сегодня расскажут про артековские традиции, вы испытаете на себе всю любовь, которую команда Артека дарит артековцам», — сказал он гостям в своем обращении. — Вам сегодня расскажут о том, как попасть в «Артек», как занести свои достижения в АИС «Путевка». Мы ждем вас на полноценную смену, это возможно, «Артек» открыт».

Руководитель «Артека» вручил башкирским ребятам традиционные артековские подарки — книги.

«Мы дарим вам книги. Книгу начавшейся третьей смены — «Рассказы» Чехова, «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Короля Матиуша» Януша Корчака. Все эти книги, которые вы получили, — это золотой фонд детской литературы. Читайте их, как читают в «Артеке».

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Сибая Гузель Ишемгулова, возглавлявшая башкирскую делегацию, поделилась впечатлениями от поездки.

«Наши ребята никогда не видели такую большую детскую аудиторию, где дети творят, отдыхают, учатся — это замечательно. Уверена, что каждый получил здесь какой-то импульс, который привезет в родной город. Нам повезло участвовать в детском референдуме и дать свой голос в пользу того, чтобы 2020 год стал Годом Детской дипломатии», — сказала замглавы.

Справка. Детский референдум в «Артеке» — это традиционное мероприятие, которым детский центр отмечает годовщину крымского голосования 2014 года о воссоединении полуострова с Россией. Референдум не только напоминает об историческом событии, но и является школой гражданственности, в ходе которой дети изучают основы демократических процедур. Каждый год на референдум выносятся актуальные вопросы общероссийской повестки.