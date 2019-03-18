Фото: mp.weixin.qq.com Власти Китая разыскивают жителя Уфы, спасшего их соотечественника Фото: mp.weixin.qq.com

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Китае власти провинции Хайнань ведут поиски туриста из Уфы. По данным ГТРК «Башкортостан», мужчина спас китайца от гибели. За героический поступок уфимца хотят наградить, но пока не могут его найти. Известно, что инцидент произошел на одном из пляжей города Санья 10 марта. Одна туристка сделала фото с места события, возможно, снимок поможет в поисках.

«Мужчина плавал в море. Через несколько минут он стал отдаляться от берега все дальше и дальше, а вскоре начал тонуть. Спасатели на берегу увидели это и сразу же отправились на помощь. В то же время несколько росийских мужчин на пляже быстро побежали к морю и совместно вынесли утопающего на берег, а также оказали ему первую помощь. Через несколько минут мужчина постепенно пришел в сознание. После проверки Департамента общественной безопасности, российским туристам могут объявить награду за смелый поступок», — сообщается в китайской газете «HiSanya».

Представитель турагентства списался через соцсети с китайской стороной, пока ответа не последовало. По предварительным данным, героем является турист из Уфы Ришат А.