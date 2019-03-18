Радий Хабиров поручил выдать ключи от квартир дольщикам в Иглинском районе в июле

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на еженедельном совещании в формате «Стройчас» врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил выдать ключи от квартир 65 обманутым дольщикам Иглинского района в середине июля. Сроки касаются жилых объектов ЖК «Юлдаш», которые возводит компания «Стройтрейдинг».

«К середине мая прошу предоставить финансовые схемы по трем проблемным застройщикам в Иглинском районе: это «БашЛСТК» (325 обманутых дольщиков), «БашСтройКомплект» (53 человека) и «Стройиндустрия» (188 дольщиков)», — подчеркнул Радий Хабиров.

Самым проблемным застройщиком в Иглинском районе назван «Союз-Строй». По проекту компания должна была построить три дома. На данный момент возведен один дом, но не подведены коммуникации. По этому объекту руководитель республики поручил собраться отдельно и обсудить схему решения вопроса.

Отметим, что сегодня обманутыми дольщиками в Иглинском районе Башкирии считают 723 человека. Это третье место по республике. Первые две строчки занимают Уфа и Уфимский район.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что главный архитектор Иглинского района пошел под суд за выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию непригодного дома для жилья.