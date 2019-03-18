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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Волонтеры Башкирской Википедии заняли все призовые места в конкурсе о городах-побратимах

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Подведены итоги конкурса волонтеров Википедии «Узнай мир. Начни с побратимов», начавшегося осенью прошлого года. О старте конкурса ранее сообщало агентство «Башинформ». Башкирские википедисты завоевали все пять призовых мест в номинации «Новые статьи на языках народов России».

«По условиям конкурса надо было написать статьи о достопримечательностях российских и зарубежных городов-побратимов и городов-партнеров: о памятниках, музеях, памятных зданиях и сооружениях, парках, ярмарках, фестивалях, концертах — обо всём, что можно отнести к «примечательным» особенностям. Восемь волонтеров Башкирской Википедии выступили дружной командой и заняли все призовые места в своей номинации. Отрадно, что наряду с опытными википедистами в конкурсе участвовала ученица башкирской гимназии имени Яныбая Хамматова из города Белорецка Азалия Ахтямова, она заняла пятое место, опередив более взрослых участников», — сообщил администратор Башкирской Википедии Зуфар Салихов.

2 марта начался второй тур конкурса «Узнай мир. Начни с побратимов», он продлится до 31 мая 2019 года.

Тематический конкурс-марафон «Узнай мир. Начни с побратимов» по созданию и улучшению в Википедии статей о городах-побратимах и городах-партнерах организовали НП «Викимедиа РУ», Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодежи.

По данным Википедии, зарубежными городами-побратимами и городами-партнерами городов Республики Башкортостан являются: Уфа — Анкара (Турция), Галле (Германия), Шэньян (Китай), Хэфэй (Китай), Цицикар (Китай), Наньчан (Китай), Астана (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Минск (Белоруссия), Маскат (Оман), Лейпциг (Германия), Сухум (Абхазия), Китакюсю (Япония), Мерсин (Турция), Павлодар (Казахстан), Чунцин (Китай); Салават — Порвоо (Финляндия), Хемниц (Германия); Октябрьский — Карамай (Китай).

Теги: Википедия, конкурс, города-побратимы
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