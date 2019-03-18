В Уфе новый филиал детской поликлиники №2 будет обслуживать более 9 тысяч юных пациентов

Фото: ИА «Башинформ»





















Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 18 марта, в Уфе состоялось открытие нового филиала детской поликлиники №2 по адресу: ул. Амантая, 7/1. В первый день работы медучреждения его посетили исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин, мэр Уфы Ульфат Мустафин, супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова.

Необходимость в еще одном здании для медобслуживания детского населения в микрорайоне Колгуевский озвучивалась жителями еще семь лет назад. Помещение было выделено в 2013 году, медучреждение обещали открыть в конце 2014 года. Однако сдача объекта задержалась на несколько лет из-за судебных разбирательств между подрядчиком и детской поликлиникой — был выявлен факт мошенничества строительной фирмы.

В прошлом году руководитель республики Радий Хабиров потребовал решить этот проблемный вопрос. Капитальный ремонт здания был профинансирован за счет средств компании ПАО АНК «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве через Фонд социальных целевых программ. По словам заместителя руководителя аппарата компании Вячеслава Кожевникова, объем вложений в объект составил более 20 млн рублей. Подрядчиком выступила строительная фирма -15 БНЗС. Здание было отремонтировано в короткие сроки — за четыре месяца.

Теперь новый филиал поликлиники готов обслуживать более девяти тысяч юных пациентов близлежащих девяти участков. Прежде они были вынуждены обращаться в филиал на ул. Кувыкина, 14. По словам заведующей отделением Любови Сергеевой, детей и подростков будут обслуживать восемь педиатров, медсестры, медики узких специальностей: невролог, хирург, окулист. Юные пациенты могут здесь сдавать анализы и проходить различные обследования. В помещениях здания общей площадью 600 кв. м размещены процедурный кабинет, фильтр-бокс, прививочный кабинет, комната матери и ребенка, кабинет здорового ребенка, кабинет функциональной диагностики, кабинет узких специалистов, кабинет забора биоматериала. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. В фойе установлен терминал для записи на прием к врачам-специалистам, оборудована колясочная, открытая регистратура.

Каринэ Хабирова отметила, что впечатлена соблюдением здесь всех современных стандартов в медицине, подобные условия и возможности есть далеко не во всех поликлиниках страны.

«Уверена, что каждая мама с удовольствием приведет сюда своего ребенка, но пусть только для профилактики», — сказала она.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин, в ведомство еженедельно поступают жалобы на нехватку детских поликлиник и слабую материально-техническую оснащённость медучреждений. Данный филиал поликлиники — это временное решение вопроса. В настоящее время уже принято решение о строительстве в микрорайоне Колгуевский еще одной детской поликлиники по типовому проекту.