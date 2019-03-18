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В Башкирии судебные приставы спасли жизнь мужчине, страдающему эпилепсией

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии судебные приставы спасли жизнь мужчине, страдающему эпилепсией Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Судебные приставы Ишимбайского межрайонного отдела оказали первую помощь местному жителю. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе УФССП по РБ, у здания Ишимбайского городского суда, расположенного по улице Губкина, у прохожего случился эпилептический припадок. Мужчина упал и не мог самостоятельно подняться.

«Все происходящее попало в объективы видеокамер, установленных на здании горсуда, сигнал которых поступает на пост судебных приставов, следящих за порядком. В этот день несли службу приставы Ринат Магадиев и Фарит Султангулов. Они увидели, что человеку стало плохо, и сразу же поспешили ему на помощь. Приставы завели мужчину в помещение суда, оказали первую медпомощь и вызвали врачей», — сообщили в ведомстве.

До приезда бригады медиков страдающий эпилепсией местный житель находился под наблюдением судебных приставов — удалось избежать тяжких последствий для его здоровья.

За грамотные и профессиональные действия судебные приставы представлены к благодарности руководства.

Теги: судебные приставы
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