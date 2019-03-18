Башкирия в федеральных СМИ: Недееспособных защитят от «чёрных риэлторов», блогер в бегах

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме рассматривают законопроект, призванный уберечь квартиры недееспособных россиян от злоупотреблений со стороны руководителей специнтернатов и «чёрных риэлторов».

Чтобы не наживались на больных. Сегодня около 600 тысяч россиян проживают в домах престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатах, которые по закону и являются их единственными опекунами. Случается, эти учреждения злоупотребляют своим монопольным правом влиять не только на здоровье постояльцев, но и на их недвижимое имущество, рассказали в «Парламентской газете» и напомнили, что еще в 2015 году сенаторы Совета Федерации внесли законопроект, устраняющий такую возможность. Как пояснила газете соавтор инициативы, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, «документ предлагает ввести в законодательство институт совместного опекунства, который даст возможность частичной опеки и расширит круг организаций, на которые могут быть возложены функции опекуна». «Основная идея законопроекта сводится к тому, чтобы защитить права недееспособных граждан в полном объёме, оградить их от нечистоплотности опекунов. Чтобы даже ни у кого мысли не возникло поживиться за счёт тех, кто имеет ментальные нарушения», — сказала сенатор. В издании напомнили об имеющихся прецедентах, «когда россиян безосновательно признавали недееспособными с целью завладения их квартирами. Поэтому в интересах подопечного помимо опекуна в лице ПНИ законопроект допускает также совместное исполнение функций опекуна или попечителя несколькими лицами».

Взаимодействие с Лимпопо. В Башкортостане может появиться почетный консул Южно-Африканской республики. Как передает ФАН, этот вопрос обсуждался на встрече посла ЮАР Номасонто Марии Сибанды-Туси и спикера парламента Башкирии Константина Толкачева. Посол рассказала, что «цель ее поездки в том, чтобы согласовать основные направления сотрудничества. Также она выразила надежду на то, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимодействии между Башкортостаном и провинцией Лимпопо». Как сообщается, депутатов этой провинции председатель Госсобрания пригласил в Уфу.

В интеллектуальном марафоне. РИА Новости информировало, что с 17 марта в 14 регионах страны стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. Его участникам предстоит олимпийский марафон по 24 общеобразовательным предметам, говорится в сообщении и уточняется, что в этом году всероссийский заключительный этап олимпиад объединит рекордное число участников — 5458 школьников страны. Как отметили в агентстве, «марафон национального интеллектуального состязания для школьников начнется с олимпиады по химии в Уфе. В олимпиаде планируется участие 250 школьников из разных регионов России. Олимпиада по химии входит в перечень олимпиад, из участников которых формируются сборные команды страны для последующего выступления на международных олимпиадах», — уточняет РИА Новости.

Как директор турфирмы похитил 2 миллиона… В Челябинске завершено предварительное следствие по уголовному делу директора туристической компании, обвиняемого в хищении средств клиентов. Как узнал «Коммерсантъ», «30-летний житель Уфы, являясь учредителем и руководителем челябинской турфирмы, с апреля по июль 2016 года похитил более чем у 100 клиентов около 2 млн рублей». При этом, отмечается в издании, «сотрудники компании не подозревали о преступном умысле своего руководителя, заключали с клиентами договоры об оказании туристических услуг и получали от граждан средства, которые по указанию директора перечислялись на указанные им счета». Сейчас уфимец находится под стражей, а уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

…А дорогой внедорожник оборвал карьеру стража порядка. «Вести.ру» передают, что начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району уволен из полиции в связи с утратой доверия. Отмечается, что «карьеру стража порядка оборвал дорогой внедорожник – полицейский не сумел объяснить происхождение денег, на которые он приобрел джип Land Cruiser, стоивший почти 3 млн рублей». За последние три года официальный доход уволенного башкирского правоохранителя и его супруги составил около 2,5 млн рублей.

News.ru﻿ также передали, что начальник ОГИБДД из Башкирии лишился должности из-за внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150, который приобрел в 2017 году. Как пояснил сам бывший сотрудник МВД, часть денег он «получил в подарок, ещё часть взял в кредит и 13 тысяч накопил. При этом в декларации о доходах внедорожник он указывать не стал, так как транспорт оформлен на мать», отмечается в сообщении.

Не оправдали надежд в УЕФА, но принесли баллы в копилку России. «Российские клубы завершили выступления на еврокубковой арене. Последними представителями нашей страны в 1/8 финала Лиги Европы оставались «Краснодар» и «Зенит», но эта стадия турнира им так и не покорилась», — пишут «Известия». При этом средний балл шести российский клубов, участвовавших в еврокубках, составил 7,583. «Это один из самых низких показателей за последние десять лет», — отмечается в газете. По мнению бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева, «результаты российских клубов соответствуют нашему уровню».

«Известия» пишут, что среди российских клубов был и дебютант еврокубков. «Уфа» пробивалась в Лигу Европы через квалификацию. Команда из Башкирии преодолела второй и третий квалификационные раунды, но последний шаг сделать не сумела. «Любопытно, что в итоге за еврокампанию «Уфа» набрала всего на полтора очка меньше, чем «Спартак», — отмечается сообщении. «К сожалению, нам немного не хватило для выхода в групповой турнир Лиги Европы... Рады, что принесли хоть какие-то баллы в общую копилку России», — сказал «Известиям» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Экстремальная прогулка между высотками. В минувшее воскресенье многие федеральные СМИ рассказали и показали, как двое экстремалов из Уфы прошли по канатам, натянутым между двумя десятиэтажками на Бакалинской улице. Видео с их трюком разместила «Лента.ру», сообщив, что расстояние между домами составляло 56 метров, а к выполнению трюка молодые люди готовились две недели.

«На записи видно, как молодые люди несколько раз падают и повисают на страховке», — комментируют видео на НТВ. «Когда спортсмены завершили свой путь, их задержала полиция. Экстремалов отпустили после того, как они написали объяснительные», — рассказали на телеканале.

Блогер в бегах. «Новые Известия» сообщают, что «в городе Сибай на юго-востоке Башкирии, который недавно получил всероссийскую известность из-за экологической катастрофы, местные жители обиделись на блогера из Москвы Никиту Исаева, назвавшего их трусами. Ему пришлось спасаться бегством от разъяренных горожан и прятаться у знакомых», пишет издание. Как выяснилось, «приехавший в Сибай блогер Никита Исаев написал пост-обращение к горожанам, в котором назвал их моральными разложенцами и трусами, раз они, по его мнению, не выражают активного протеста, но потом стер пост». В итоге во время общения с горожанами блогеру пришлось спасаться бегством от разъяренных людей, но «один из них успел обсыпать его мукой», рассказали в газете, уточнив при этом, что «сам блогер не понимает причину гнева сибайцев».