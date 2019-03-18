Фото: Ксения Калинина ГИБДД Уфы массово проверит водителей на штрафы Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Уфы с 18 марта стартовала оперативно-профилактическая операция «Должник». Она продлится до 27 марта. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, основная цель мероприятия — повысить уровень транспортной дисциплины. В этот период инспекторы будут выявлять и привлекать к установленной законом ответственности злостных неплательщиков.

«По результатам двух месяцев ранее проводимой операции сотрудники полиции наложили административных штрафов на сумму около 4 млн рублей, взыскали более 2,5 млн рублей. К административной ответственности за неуплату штрафа в установленные законом сроки полиция привлекла 1042 гражданина, из которых 664 правонарушителя по решению мировых судей были арестованы на срок от 1 до 15 суток», — сообщили в ведомстве.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.