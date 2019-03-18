Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42

EUR 74.06

18 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ГИБДД Уфы массово проверит водителей на штрафы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Уфы массово проверит водителей на штрафы Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Уфы с 18 марта стартовала оперативно-профилактическая операция «Должник». Она продлится до 27 марта. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, основная цель мероприятия — повысить уровень транспортной дисциплины. В этот период инспекторы будут выявлять и привлекать к установленной законом ответственности злостных неплательщиков.

«По результатам двух месяцев ранее проводимой операции сотрудники полиции наложили административных штрафов на сумму около 4 млн рублей, взыскали более 2,5 млн рублей. К административной ответственности за неуплату штрафа в установленные законом сроки полиция привлекла 1042 гражданина, из которых 664 правонарушителя по решению мировых судей были арестованы на срок от 1 до 15 суток», — сообщили в ведомстве.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

Теги: ГИБДД, профилактика, штрафы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. [quote]«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдоби
Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз
Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с пр
В Башкирии начальник отдела ГИБДД потерял работу из-за покупки внедорожника
В Башкирии уволен начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району после того, как не смог отчитаться о доходах, на которые приобрел внедорожн
В пещере Шульган-таш погиб дайвер
16 марта при совершении погружения в пещере Шульган-таш погиб 38-летний дайвер. Как стало известно агентству «Башинформ», у дайвера предположительно в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть