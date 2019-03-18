Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Башкирии сообщила о старте профилактической операции «Внимание - дети!» Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В весенний каникулярный период особенно актуален вопрос безопасности детей на дорогах, тем более, когда учащиеся в свободное от учебы время предоставлены сами себе. Госавтоинспекция Башкирии и органы образования с 18 марта проводят профилактические мероприятия «Внимание — дети!». Завершится спецоперация в начале апреля.

Пристальное внимание ведомств будет обращено на организацию перевозок детей, посты ГИБДД приблизятся к местам наибольшего скопления детей. Также инспекторы проведут различные конкурсы по правилам дорожного движения.

«Особую актуальность внимания к юным участникам движения придает то обстоятельство, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается достаточно серьезной. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 77 автоаварий с участием детей и подростков. В них двое несовершеннолетних погибли, 86 получили травмы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.