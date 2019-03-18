Фото: пресс-служба Минэкологии РБ | Видео: предоставлено пресс-службой Минэкологии РБ Стала известна судьба лосей, вышедших на улицы городов Башкирии Фото: пресс-служба Минэкологии РБ | Видео: предоставлено пресс-службой Минэкологии РБ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В прошедшие выходные дни в двух городах Башкортостана — Октябрьском и Нефтекамске на улицах были замечены лоси. Как сообщалось ранее, в Октябрьском напуганный сохатый повредил несколько припаркованных во дворе домов автомобилей. Животное изрядно напугало местных жителей.

По словам жителей Нефтекамска, лось был обнаружен в парке рядом с территорией мэрии города. Местность оцепили сотрудники полиции.

В пресс-службе Министерства природопользования и экологии РБ пояснили, что весной наблюдается передвижение лосей — более молодые особи, возраст которых не превышает года, любопытны и выходят из леса в населенные пункты именно по этой причине — из любопытства.

«В двух случаях лосей удалось усыпить, а затем вывезти в безопасное для них место — в леса. При этом ни одно животное не пострадало, — пояснила пресс-секретарь ведомства Ренара Газина. — Уважаемые жители республики, в случае появления в населенных пунктах лосей, просьба ставить в известность представителей Минэкологии РБ по дежурному телефону: 218-04-30, а также МЧС и местную ветеринарную службу».